50-åring tiltalt for hvitvasking av en halv milliard kroner

En 50-åring bosatt i Oslo er tiltalt for hvitvasking av cirka 500 millioner norske kroner. Politiet mener han har hjulpet en rekke kriminelle nettverk med å flytte penger ut av landet.

OSLO: En 50-åring bosatt i Oslo er tiltalt for blant annet hvitvasking av cirka 500 millioner norske kroner. Mannen har drevet såkalt hawala-virksomhet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

1. september i 2019, da 50-åringen var på vei til Istanbul, ble han stoppet av tollvesenet på Gardermoen.

50-åringen hadde klarert om lag seks millioner kroner i kontanter, men tollerne hadde en mistanke om at han hadde med seg mer.

Det hadde de rett i.

I kofferten hadde 50-åringen 13,4 millioner norske kroner i kontanter, 6000 amerikanske dollar og en kjøpekontrakt for en Rolex-klokke til en verdi på omtrent to millioner kroner, ifølge tiltalen.

Det mener statsadvokaten bare var toppen av isfjellet.

– Ikke overrasket

Den ferske tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Peter Andre Johansen, beskriver en rekke grove helerier, hvitvasking og identitetstyverier.

Totalt mener påtalemyndigheten at 50-åringen har flyttet minst 500 millioner kroner, alt sammen fra straffbare handlinger, ut av landet.

– Han nekter straffskyld for å ha hvitvasket en halv milliard, sier 50-åringens forsvarer, advokat Bernt Heiberg.

FORSVARERE: 50-åringen forsvares av advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg. Foto: Berit Roald / NTB

Siden januar 2020 har 50-åringen sittet i varetektsfengsel, mens politiet har etterforsket den svært omfattende straffesaken.

– Slik tiltalen er utformet så er det transaksjoner på cirka 500 millioner kroner. Som man ser av beløpet så er dette en stor, kompleks og alvorlig sak, sier statsadvokat Peter Andre Johansen til TV 2.

Advokat Bernt Heiberg sier klienten forventet at tiltalen ville komme.

– Han er ikke veldig overrasket over at påtalemyndigheten har tatt ut tiltale, det har vært signalisert over lengre tid. Likevel er han dypt uenig i påstandene, sier forsvareren.

– Lovlig virksomhet

Mannen har drevet med såkalt hawala-virksomhet fra et kontor i Oslo sentrum. Hawala er et system for overføring av penger og verdier mellom ulike land.

Hawala er et lovlig system, men politiet mener altså at 50-åringen har drevet med langt mer enn det loven tillater.

Slik TV 2 forstår det mener politiet at mannen skal ha fungert som en betalingsagent for flere kriminelle miljøer på Østlandet.

STATSADVOKAT: Peter Andre Johansen skal føre påtalemyndighetens sak for retten. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det er snakk om hvitvasking av utbytte fra flere ulike kriminelle miljøer. Det er utbytte som har kommet ham i hende fra både narkotikakriminalitet, arbeidslivskriminalitet og lånebedragerier, sier statsadvokaten.

Bernt Heiberg mener på den andre siden at 50-åringen kun har drevet lovlig virksomhet, uavhengig av hva klientene hans har drevet med.

– Om det er kriminelle personer som har brukt hans tjenester, så er ikke han mer ansvarlig enn det en hvilken som helst annen bank ville vært, sier Heiberg.

Satt av hele høsten

Oslo tingrett har satt av hele fire måneder til saken, som er berammet fra 22. august og frem til 22. desember.

– Vi kommer til å legge frem et omfattende bevismateriale som etter vårt syn kommer til å vise at han ikke har hatt befatning med utbytte av straffbare handlinger, men tvert imot har drevet med ordinær hawala-virksomhet, sier forsvareren.

TV 2 har tidligere skrevet historien om «rolexgujjar», som tidligere i år ble dømt til 18 års fengsel for omfattende narkotikakriminalitet. Ifølge politiet brukte den narkotikadømte mannen 50-åringens betalingstjenester.

TV 2 er kjent med at politiet har opprettet flere straffesaker som i ulik grad kan knyttes til den nå tiltalte 50-åringen.

– I disse randsonene rundt, der pengene stammer fra, så er det steder hvor det er rettskraftige domfellelser, det er saker som ikke er rettskraftige enda og saker som fortsatt etterforskes, sier statsadvokaten.