5 300 unge står i kø for psykiatrihjelp: – Skremmende

Ifølge tall fra Helsedirektoratet står over 5 300 barn og unge i kø for å få behandling i psykiatrien.

OPPRØRT: Partileder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet er skremt over at tusenvis av barn og unge står i kø for å få psykiatrisk behandling. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det kommer frem i et spørsmål i Stortingets spørretime i dag. Det er Fremskrittspartiet som har hentet tallene i Helsedirektoratets statistikkbase, og er tall per mars 2023.

– Jeg synes det er helt skremmende! Jeg tror det er mange foreldre som står maktesløse og får ikke den hjelpa som barna trenger. Barna er det kjæreste du har, og det finnes ikke noe verre enn å møte en vegg når du ikke får den hjelpen som barnet ditt trenger. Jeg synes det er forferdelig at dette bare øker og øker uten at det blir tatt grep om det, sier Listhaug til TV 2.



Partilederen er oppbrakt over TV 2 avsløringer om tvillingene Mille og Mina Hjalmarsen. Jentene ble skrevet ut av psykiatrien og plassert på barnevernsinstitusjoner til tross for sterke advarsler fra fagmiljøene.



– Det er en helt forferdelig sak. Jeg blir skremt av å se at det kan gå så galt som det har gjort i denne saken. Jeg føler sånn med foreldrene som må ha hatt det så vondt da de ropte om hjelp til jentene sine, og opplevde at at de ikke ble tatt på alvor, sier Listhaug.



Listhaug refser regjeringen for kraftige kutt i bevilgningene til helsevesenet og hevder at behandlingkøene har økt med 44 prosent etter regjeringsskiftet.

– Denne regjeringa mer opptatt av å kaste ut de private tilbudene heller enn å ta i bruk alle som kan gi hjelp til barn og voksne med psykiske lidelser hjelp. I stedet for å gjøre det til et problem at vi har private tilbydere, så bør vi bare si: Flott at dere kan stille opp og hjelpe alle de som trenger det i samfunnet vårt, mener Listhaug.



