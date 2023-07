47 grader i norsk ferieparadis

På Sicilia slår hetebølgen inn for fullt. Ifølge meteorologen blir det verre før det blir bedre.

Hetebølgen i Middelhavet fortsetter, noe som har ført til flere lokale varmerekorder. Mandag er det målt opp mot 47 grader sør i Italia og 37 grader i Athen.

Familien Iden fra Bergen befinner seg på den varmeste byen på Sicilia, Catania. Her nådde gradestokken 47,6 grader mandag.

– Det blir flere kirkebesøk, der et det kjølig og fint, sier far Inge Iden (53).

Familien ankom Catania fra Palermo mandag, og har hatt noen dager med 40 grader så langt i ferien.

– Luftfuktigheten er så høy at luften blir veldig trykkende. Så det er en annen type varme, sier sønn Trond Leander (16).

VIFTER I VEI: Anne-Mette og Henriette har funnet lindring Foto: Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

– Vi drikker mye, sier mor Anne-Mette Iden (46).

– Mye, mye vann, understreker hun.

Planen var å dra en del på stranden, men det vil gradestokken avgjøre. Deretter en tur til Taormina litt nord for Catania som tiltrekker seg White Lotus-seere i hopetall.



Klager ikke: – Det regner i Bergen

Til tross for den kveldende varmen, klager ikke den løsningsorienterte familien.

– Hjemme i Bergen pøsregner det, så det jo godt med varme da, men 25 grader og sol hadde holdt for meg, sier datter Henriette (20).

Når du reiser midt på sommeren er du forberedt på at det skal være varmt, mener moren.

– Det er jo derfor vi reiser til Syden, skyter ektemannen Inge inn.

De understreker at de ikke synes synd på seg selv og at det er verst for lokalbefolkningen.

Ifølge den italienske avisen La Sicilia har varmen har ført til mangel på både elektrisitet og vann på øya.

– Vi har reist frivillig og får bare ta det roligere og sørge for å få i oss væske, sier Anne-Mette.

HETE TURISTER: Inge Iden og sønnen Trond Leander Foto: Foto: Fredrik Græsvik

Verre før det blir bedre

I løpet av denne uken vil de ekstreme temperaturene avta, men først vil heten bli enda verre i noen områder, ifølge StormGeo-meteorolog Roar Inge Hansen.

– Det blir sannsynligvis enda varmere i Athen-området i løpet av morgendagen og onsdag, sier han.

– Det blir nok over 40 grader, kanskje rundt 45 i Hellas, men fra torsdag begynner det å komme kjøligere luft. Det samme gjelder Italia. Her vil det komme kjøligere luft allerede onsdag.

Da vil temperaturene krype ned til normalen på denne tiden av året, med rundt 30 grader.

ETTERMIDDAG Med de lange ettermiddagsskyggene kom folk ut i Catanias gater Foto: Fredrik Græsvik

– Så det er noe som er litt positivt. Men jeg misunner ikke de øst i Middelhavet dette, det blir noen glohete dager til i Hellas-området, sier Hansen.

Den kjølige luften fra nordvest tar heller ikke med seg noe særlig med nedbør, opplyser meteorologen.



– Det kommer noen byger i fjellområdene. Men om man tenker på skogbranner, så ser det ikke særlig oppløftende ut, sier han, og legger til at det er i stor kontrast til været her hjemme, hvor det er ventet store mengder nedbør i Sør-Norge de neste to døgnene.