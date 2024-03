400.000 tjente på dette grepet i fjor

En kort arbeidsinnsats kan gi deg godt betalt. – Gledelig at stadig flere gjør det, sier skattedirektøren.

Torsdag sendes de første skattemeldingene ut. Vel fem millioner nordmenn venter spent på om det blir en glad dag eller baksmell.

I fjor var det 2,9 millioner som fikk tilbake på skatten, i snitt fikk de tilbake 15.400 kroner.

I år er tallet litt lavere.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier at de foreløpige tallene viser at 2,7 millioner personer ligger an til å få skatt til gode i år.

TYDELIG: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark oppfordrer alle å sjekke skattemeldingen, det kan bli lønnsomt. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Til sammen får disse tilbake 46 milliarder.

Penger å tjene

Tallene fra i fjor viser at mange har mye å tjene på å sjekke skattemeldingen.

Da skattemeldingen ble sendt ut i mars 2023 var det 2,9 millioner som lå an til å få skatt til gode. Mens etter at skattemeldingene var behandlet og alle skatteoppgjørene sendt ut, hadde tallet økt til 3,2 millioner.



Det samme gjaldt for de som fikk restskatt i fjor. Da skattemeldingene ble sendt ut i fjor lå 900.000 an til å få restskatt.

Etter at skattemeldingene var blitt sjekket og levert var antallet med restskatt redusert til 740.000.



– Lønner seg å følge med

Dersom du er blant de 1,2 millionene som får baksmell i år, kan du være med å endre dette.

– I fjor var det en økning på 400.000 personer som fikk penger til gode fra den foreløpige utsendelsen til det endelige skatteoppgjøret. Så det lønner seg å følge med, sier Funnemark.

STORE SUMMER: 2,7 millioner personer ligger an til å få tilbake til sammen 46 milliarder kroner i år. Foto: Frode Sunde/ TV 2

– Hva er det første folk må sjekke?

– Det første du må gjøre når du får melding fra oss, er å gå inn og kontrollere tallene. Vi vet mye om deg, men ikke alt. Skattemeldingen er bare forhåndsutfylt og ikke en ferdig skattemelding. Så sjekk at tallene stemmer, sier skattedirektøren.

Det som er viktigst å sjekke er at man har fått de fradragene man skal ha, samt at gjelden er fordelt riktig.

Gledelig økning

Mens det hvert år er rundt 500.000 nordmenn som ikke åpner skattemeldingen sin, går dette tallet sakte, men sikkert nedover.

– Heldigvis er det stadig flere som åpner skattemeldingen sin. I fjor så så vi en økning, noe vi håper fortsetter, sier Funnemark.

Skatteetaten observerer også at flere enn tidligere er inne og ser på skattekortet sitt og gjør justeringer.

– Det er godt å se at utviklingen går riktig vei, sier skattedirektøren.

– Hva er ditt beste tips til de som går i frys, bare de hører ordet skattemelding?

– Uansett så vil vi oppfordre til å åpne skattemeldingen. Er du usikker og det er noe du lurer på, så sjekk nettsidene våre. Der kan du få veiledning, samt at vi har en fradragsveileder der du kan sjekke om du har fått de fradragene som du skal ha.

Skattemeldingen blir sendt ut puljevis mellom 7. mars og 22. mars.



Da gjenstår det å se om det blir smell på deg eller om du får en gladmelding.