Søndag fortalte TV 2 historien om 28 år gamle Ida Øye Bjørkvold. Hun fikk diagnosen livmorhalskreft som 23-åring, men mistet livet til sykdommen i fjor høst.

Gjennom Instagram-profilen @Kreftutenfilter jobbet hun instendig med å få norske kvinner til å sjekke seg.

Ti måneder etter sin død fronter hun i år Kreftforeningens #sjekkdeg-kampanje.

– Kan forebygges

At kampanjen er viktig, er helt tydelig. For Kreftforeningen og Kreftregisteret er bekymret over utviklingen de ser.

– Dette er en kreftform som kan forebygges. Dels med vaksine, og det å sjekke seg når man får en påminnelse, sier leder for livmorhalsprogrammet Ameli Tropé til TV 2.

Ved fylte 25 år blir alle norske kvinner en del av screeningprogrammet for livmorhalskreft. Dette innebærer en påminnelse om å ta en celleprøve, minst hvert tredje år.

Men nærmere 400.00 avstår fra å gjøre nettopp dette.

FOR DÅRLIG: Norske kvinner er for dårlige til å sjekke seg, mener generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi er ikke fornøyd med at nesten 30 prosent ikke følger programmet, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross til TV 2.

Symptomer ved livmorhalskreft Symptomene på livmorhalskreft kan variere fra kvinne til kvinne og avhenger av hvor langt sykdommen har kommet. Blødning fra skjeden etter samleie eller fysisk aktivitet

Blodig, illeluktende utflod

Uregelmessig menstruasjon

Blødning etter at du har passert overgangsalderen og menstruasjonen har stoppet

Smerter i underlivet og/eller i korsryggen Kilde: Helse Norge



– Kan redde livet ditt

For at et screeningprogram skal være effektiv, bør deltakelsen være på minst 80 prosent.

– Vi tenker veldig enkelt på dette. Vi vil ha flest mulig til å sjekke seg, og flest mulig til å gjøre denne veldig enkle øvelsen. Det kan rett og slett redde livet ditt. Så når innkallingen til livmorhalsprogrammet kommer, så bør man gå til lege, sier generalsekretæren.

Det er særlig den yngste aldersgruppen mellom 25-33 og den eldste mellom 55 og 69 i livmorhalsprogrammet som er for dårlige til å sjekke seg, opplyser Kreftregisteret.

MÅ OPP: Lederen for livmorhalsprogrammet Ameli Tropé er tydelig på at tallene på antall kvinner som sjekker seg, må opp. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– De flinkeste er mellom 34 og 54. Men ingen er gode nok, slår Tropé fast.

Flere årsaker

Årsakene til at mange lar være å teste seg er flere, sier hun.

– Oftest opplyser kvinner at de føler de ikke har tid til å komme. Mange har også opplevd noe traumatisk, og kvier seg derfor til å ta prøven. Noen føler at de kjenner fastlegen for godt, mens andre føler at de ikke kjenner dem i hele tatt. Mange ønsker også at en kvinnelig lege skal ta prøven, sier Tropé.

I nabolandet Sverige er de imidlertid langt bedre til å sjekke seg.

– De har ligget foran oss hele tiden, spesielt blant de yngre kvinnene. Der ligger de på 80-90 prosent. Så jeg synes vi skal bli like flinke som svenskene, sier lederen for livmorhalsprogrammet.

Konsekvensene ved å ikke sjekke seg, er stor.

– Nesten 350 kvinner i året får livmorhalskreft, og mange av dem, nesten 80, dør. Vi har ikke et liv å miste, og det er ingen som burde få denne kreftformen, sier Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Frykter mørketall

På grunn av pandemien er det et større etterslep i programmet. Det gjør at man frykter store mørketall.

– Nivåene ligger på samme sted som de gjorde før pandemien, og det er veldig bra. Men det er jo et stort etterslep. Skal vi virkelig klare å eliminere denne kreftformen så må kvinner gå til legen og følge livmorhalsprogrammet, sier generalsekretæren.

KAMPANJE: September er sjekk deg-måneden til Kreftforeningen. I år fronter avdøde Ida Øye Bjørkvold kampanjen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

For dersom flere hadde sjekket seg, mener både Kreftregisteret og Kreftforeningen at livmorhalskreft i fremtiden blir en kreftform som nesten kan elimineres.

– Om man vaksinerer seg og følger livmorhalsprogrammet, ser jeg for meg at vi nesten ikke ser noen tilfeller i fremtiden, sier Tropé.

– Ekstra viktig

Både hun og Stenstadvold Ross har en tydelig oppfordring til norske kvinner.

– Av de kvinene som ikke tester seg, er det nesten 200.000 kvinner som ikke har sjekket seg på ti år. Så for denne gruppen er det ekstra viktig å gå. Dette er en livsforsikring, det tar ganske kort tid og er ikke noe å grue seg til, sier Stenstadvold Ross.

Tropé understreker viktigheten av å ta en celleprøve.

– Hvis man kvier seg, ta med en venninne og prat med legen om at man gruer seg.