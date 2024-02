400.000 har dette sexproblemet – ny krem kan hjelpe

Problemet er mye større enn man er klar over, ifølge ekspertene. Et nytt legemiddel som har kommet til Norge kan være til stor hjelp.

Andelen nordmenn som sliter med ereksjon i Norge er stor.

Ifølge en fersk undersøkelse utført av YouGov har nesten 1 av 5 norske menn svart at de har, eller har hatt utfordringer med dette.

– Mange flere enn vi aner sliter med ereksjon, sier spesialist i urologi og kirurg ved C-Medical, Morten Andersen til TV 2.

TV 2 har tidligere skrevet om at bruken av det reseptbelagte ereksjonsmiddelet cialis har eksplodert i bruk de siste ti årene.

Til tross for at hjelpemidlene eksiterer, opplever Andersen at det er mange som kvier seg for å ta opp dette problemet med en lege.

Terskelen for å be om hjelp har blitt lavere med årene, ifølge urolog Morten Andersen. Foto: Privat

– Menn skal gjerne fungere på topp hele livet, men det er ikke sånn verden er, sier urologen.

Krem på penis

I tillegg til Cialis og Viagra, som er ereksjonsmiddel i tablettform, ble en ny krem kalt Eroxon, tilgjengelig reseptfritt på norske apotek i forrige uke.

Kremen smøres på penis, og skal gi effekt innen ti minutter.

– Siden kremen skal smøres på penis, kan det være en slags gunstig stimulering, forklarer Andersen.

NY KREM: Erexon smøres på penishodet for å få ereksjon. Foto: Navamedic

Urologen mener kremen har flere fordeler, sammenlignet med tablettene.

– Tabletter må tas en halvtime, til en time før en blir stimulert. Et stort måltid vil også gjøre at det tar lengre tid.

Kremen gir imidlertid enn nokså umiddelbar effekt. Ifølge Andersen er det også knyttet få eller ingen bivirkninger til bruken av kremen.

Enorm respons

Sexolog Thomas Winther hjelper svært mange menn med ereksjonssvikt. Forrige uke fikk han tilsendt kremen av legemiddelfirmaet for å tilby sine pasienter.

SEXOLOG: Thomas Winther hjelper mange med ereksjonssvikt ved Curasenteret. Foto: Privat

Da Winther la ut et innlegg på sin private Facebook-konto for å sjekke interessen, var responsen enorm.

– Morgenen etter måtte jeg bare slette innlegget fordi jeg fikk så mange meldinger. Jeg ble så overrasket.

Winther mener dette illustrerer hvordan ereksjonssvikt er et utbredt, men skjult problem.

– Ereksjon er sinnsykt viktig for menn. Spesielt fordi mannens seksualitet er så synlig. Hvis ikke penisen går opp, blir man veldig sårbar.

Snakker ikke om det

Ifølge den samme undersøkelsen gjort av YouGov i januar, har 1 av 3 menn svart at de ikke har snakket med noen om ereksjonsproblemet.

– Jeg anbefaler først og fremst å gå å snakke med noen om problemene. Men menn gjør ikke det, og i hvert fall ikke om problemer med penis, sier Winther.



Derfor tror han en krem kan fungere godt som et alternativt hjelpemiddel for dem som ikke får løst ting verbalt, for eksempel med lege eller psykolog.

– Det er virkestoffer i kremen som tilsier at det kan fungere godt. Kombinert med tanken om at det gir en positiv effekt, kan dette gi suksesshistorier.

Andersen advarer imidlertid om å tro at ereksjonskremen vil løse alle problemer.

– Det er ingenting som er 100 prosent. En må være seksuelt interessert og ha lyst. Er du sliten, trøtt og uten lyst, så vil ingenting skje, sier Andersen.