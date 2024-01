4 av 10 bedrifter frykter 2024: – Et ganske høyt tall

En fersk medlemsundersøkelse fra NHO viser stor pessimisme i norsk næringsliv. Men bedriftene er litt mer optimistiske enn for et år siden.

Skyhøy prisvekst, rekordsvak krone og 14 rentehevinger har gjort det krevende for mange norske bedrifter det siste året.

I en helt fersk medlemsundersøkelse fra NHO svarer 38 prosent av bedriftene at de tror 2024 vil bli dårligere enn fjoråret.

– Det er jo et ganske høyt tall, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Ser vi rundt oss, er det usikkerhet i flere markeder. Vi ser at inflasjonen er høy, renten er høy, det kan være problemer i distribusjonslinjene. I tillegg er det er mye politikk som implementeres nå som mange kjenner på.

Kun 19 prosent av NHOs medlemsbedrifter tror 2024 vil bli bedre.



Tirsdag er det duket for NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Årets tema er lederskap og løsninger. På talerlisten står blant annet statsminister Jonas Gahr Støre, oljefondssjef Nicolai Tangen og Spotify-sjef Daniel Ek.

PESSIMISTISK: 38 prosent av NHOs medlemsbedrifter tror 2024 vil gå dårligere enn fjoråret. Tirsdag samles norsk næringsliv til NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Foto: Frode Hoff / TV 2

Stort strekk

Mens det går godt i store deler av industrien, er det en rekke bransjer som nå sliter.

– Energisektoren går veldig godt, sjømatsektoren går også veldig bra. Og vi har nå blitt verdens største eksportører av sjømat, som viser styrken i den industrien, sier NHO-president Svein Tore Holsether, som til vanlig er toppsjef i Yara.

Mens bygg og anlegg-, varehandel- og bilbransjen opplever noe helt annet.



Svein Tore Holsether, Yara-sjef og NHO-president.4 Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– I andre enden har vi byggenæringen som nå får føle på tøffe tider. Også i deler av detaljhandelen og i bilnæringen ser vi det. Så det er enorm spredning i hvordan man oppfatter situasjonen, sier Holsether.

Han tror det er flere grunner til at mange fortsatt er usikker på utviklingen fremover.

– Alle er preget av uforutsigbarhet, det er vanskelige tider, det er dyrtid. Og da er folk mer forsiktig, og det treffer flere bransjer.

– Du er selv toppsjef i Yara. Hvordan går det i din egen bedrift?

– Vi er i matindustrien, og mat er også energi, sånn at vi er også preget av energikostnader, spesielt i Europa, sier Holsether.

Vil få ned formuesskatten

Til tross for at pessimismen fortsatt ror i norsk næringsliv er det nå flere tegn til lysere tider.

POLITIKK: Almlid har et ønske fra politikerne på vegne av næringslivet, i 2024. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Hvordan jobber NHO for å tilrettelegge i året vi går inn i?

– Vi håper vi bidrar til å få ned inflasjonen, og at renten etter hvert kommer ned til et annet nivå enn det vi ser nå. Det tror jeg er veldig viktig, sier Almelid.

– Hva ønsker du fra regjeringen nå?

– Vi har et ønske om at skattenivået etter hvert skal ned, spesielt på eierbeskatningen, slik at man får lavere formuesskatt. Det er viktig for norske eiere, sier NHO-sjefen kontant.

For et år siden svarte hele 48 prosent av NHOs medlemsbedrifter at de trodde det kommende året ville bli dårligere enn det forrige.

Dermed er det nå altså litt mindre pessimisme å spore blant NHOs medlemsbedrifter, enn det var i januar i fjor.