35 prosent av befolkningen kan ha ukjent nyse-syndrom

SOL = NYS: For noen er det umulig å la være å nyse når man ser sterkt sollys. Foto: Sverre Saabye / TV 2

De fleste forbinder nysing med forkjølelse, sykdom og allergi.

Men for noen er det også en helt annen faktor som kan frembringe et nys: nemlig solen.

– Noen studier tyder på at det er genetiske årsaker til at noen nyser lettere enn andre, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.



REFLEKS: Noen mennesker nyser av ren refleks når de ser skarpt lys, forklarer Espen Rostrup Nakstad. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Derfor nyser man av lyset

Nysing er nesens måte å kvitte seg med fremmede stoffer som støv, slim og allergener.

Dersom man opplever at sterkt lys kan trigge et nys, kalles det ofte solnysing, eller «photic sneeze effect» på engelsk.

– Det skjer typisk når man kommer ut fra et mørkt rom og sterkt sollys treffer øynene, sier Nakstad.

Det medisinske oppslagsverket NHI skriver at opptil en tredjedel av befolkningen opplever at man må nyse når man blir utsatt for plutselig, sterkt sollys.

Noen kan da nyse flere ganger på rad.



SOLLYS: Det skarpe lyset fra solen kan starte en reaksjon som gjør at mange må nyse. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Nakstad forklarer at det er trigeminusnerven i ansiktet som utløser denne reaksjonen. Denne nerven går til både øynene og nesen, og leder impulser fra ansiktet til hjernen.

– Da trekker pupillene seg kraftig sammen, og det sterke sanseinntrykket dette representerer forsterker sannsynligvis den lille kriblingen man kanskje allerede kjenner i nesen, slik at man plutselig nyser, sier Nakstad.

– Forkortes «ACHOO»

Flere studier peker også på at det kan være genetikk som gjør at noen nyser lettere av sterkt lys. Dette kommer blant annet fram i en artikkel publisert i Medical Genetics Summaries i 2012.

De som har forsket på dette har valgt å kalle nyse-refleksen for Autosomal Dominant Compelling Helioopthalmic Outburst Syndrome.

– Som talende nok forkortes «ACHOO», sier Nakstad.



Det er usikkert nøyaktig hvor mange som har ACHOO-syndromet, men noen studier anslår at mellom 17 til 35 prosent av verdens befolkning kan ha dette, skriver BBC.



NYSEANFALL: Hvis du ofte får nyseanfall og nyser uvanlig mange ganger på rad, kan det være tegn på allergi. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

På appen TikTok har flere personer delt videoer om syndromet, der de blant annet viser hvordan de umiddelbart starter å nyse når de ser sollys.

I kommentarfeltet er det mange som skriver at de kjenner seg igjen, mens andre blir overrasket og ikke kjenner seg igjen.

Rammer spesielt én gruppe

Nakstad understreker at ACHOO-syndromet ikke er spesielt godt kartlagt, men at det ser ut til at noen personer er mer eksponert enn andre.

– Det kan se ut som om folk som er lyse i huden lettere nyser ved plutselig eksponering for sollys, sier Nakstad.

Nysingen pleier å gi seg raskt, og skjer som regel ikke hver gang man ser på solen.

– Når det første sjokket har lagt seg, vil du merke at du ikke nyser like lett lenger, særlig hvis du i mellomtiden har tatt på deg solbriller, sier Nakstad.