329.000 nordmenn har ikke råd til å gape

FOR DYRT: Både Arbeiderpartiet og SV har gått inn for at tannhelse skal dekkes på samme måte som det øvrige helsevesenet. Men ingenting har skjedd foreløpig. Foto: Colourbox

På to år har antall nordmenn som ikke har råd til å gå til tannlege mer enn doblet seg.

– Vi ser en økning i karies og syreskader i befolkningen, særlig blant de med lav utdanning og lav inntekt, sier Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening (NTF).

En fersk levekårsundersøkelse fra SSB avdekker at 329.000 mennesker oppgir at de ikke har råd til å gå til tannlegen.

Økningen av de som dropper tannlegebesøk på grunn av dårlig økonomi har vært påfallende stor siden 2021, som delvis kan forklares med at dette var et «unikt» covid-år.

Utsatt kreftundersøkelse

Rekordmange mennesker sliter nå med «fattigdomsproblemer» og har ikke økonomi til å besøke tannlege. Det kan i noen tilfeller være svært uheldig.



– Jeg har hatt pasienter som har utsatt å komme til undersøkelse i måneder på grunn av økonomi, hvor det som skulle undersøkes har vært kreft, sier Olsen-Bergem.

UHELDIG UTVIKLING: – Tenner er ikke selvreparerende slik som andre vev i kroppen. Har det blitt en skade så må den repareres utenfra, sier Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening. Foto: Gorm Røseth / TV 2

NTF-presidenten påstår at tannlegeprisene de siste årene har økt mindre enn den gjennomsnittlige prisveksten. Likevel registrerer tannlegeforeningen at stadig flere ikke har økonomi til å oppsøke tannlege.

– Jeg har også hatt pasienter med alvorlige infeksjoner som har ventet helt til det er så ille at de får hjelp på sykehus. Og pasienter hvor infeksjoner i munnen ødelegger for behandlingen av diabetes. Følgene av å vente kan for noen være svært alvorlig, sier Olsen-Bergem.

Tannlegetjenester er på ingen måte dyrere enn legetjenester, det være seg fastleger eller sykehus, sier Olsen-Bergem.

– Forskjellen er at staten subsidierer helsetjenester, men munnhelsetjenester og tannhelse ikke subsidieres, sier presidenten med klar adresse til politikere.

Knyter seg i magen

– Dette understreker at det er akutt behov for en tannhelsereform som behandler tenner som resten av kroppen, sier Seher Aydar, Rødts representant i helse- og omsorgskomiteen.



Partiet Rødt mener tiden er overmoden for tannlegereform og vil ha gratis tannlegetjenester til alle. Aydar mener vi står i en økende «forskjells-krise», hvor stram økonomi rammer stadig flere.



– Det knyter seg i magen når dobbelt så mange svarer at de ikke har råd til tannlege i år, sammenlignet med to år tidligere, sier Aydar.



BEKYMRET: – Mange dropper helsehjelp på grunn av økonomi, sier Seher Aydar, Rødts representant i helse- og omsorgskomiteen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Aydar peker at vi må unngå «engelske tilstander» med gjennomgående dårlig tannhelse i befolkningen.

Herunder kan du se oversikten som viser hvor mange tusen nordmenn som oppgir at de ikke har råd til å oppsøke tannlege:

FEIL RETNING: Oversikten fra SSB viser en urovekkende tendens. Aldri har flere oppgitt at de ikke har råd til å gå til tannlegen. Foto: Screenshot SSB

Smilet avslører økonomien din

– Hvis denne utviklingen fortsetter kan vi få et samfunn der man kan avgjøre hvilken bakgrunn folk har basert på smilet deres. Derfor må vi ta grep og gjøre tannlegen gratis, mener Aydar.

PENE TENNER: Tannlegebesøk bidrar til god tannhelse og kan beskytte et pent smil.

Rødt har lenge argumentert for at tannhelsetjeneste for alle bør være gratis og sidestilles med andre helsetjenester og være uten egenandeler.

– Tenk hvis hundretusenvis av nordmenn ikke dro til fastlegen fordi det var for dyrt?

Hun mener det er uholdbart at folk lever med smerter fordi de ikke har råd til tannlegen.

– Det kan også skape hjerte- og karsykdommer og underernæring, som koster folk mange leveår. Tennene er en del av kroppen, en del av helsen vår. Det gir ingen mening i at tannhelse ikke har en naturlig plass i våre offentlige helsetjenester.