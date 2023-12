32-åring erkjenner at han bestilte overfall

Samtidig blir tre av de siktede løslatt fra varetekt. Likevel opprettholdes siktelsene mot samtlige av de fem som er siktet for drapet.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Alle de fem siktede i saken nekter straffskyld for drap eller medvirkning til dette.



- Etterforskningen har avdekket at det ligger et personlig motiv bak både voldshendelsen i mars, skadeverkene på boligen i Tønsberg, skadeverk på ulike kjøretøy, tagging i Hønefoss-området og drapet, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.



POLITIINSPEKTØR: Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

- På vegne av politidistriktet har jeg hatt et møte med de pårørende, og jeg har beklaget at politidistriktet ikke har gitt straffesakene samlet sett den oppfølgning de kunne ha fått, sier påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt Kjell Johan Abrahamsen.



Ble lurt i felle



17. august i år ble Jonas funnet skutt og drept i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

Politiet mener han ble lurt opp til hytta av en mann fra Innlandet, og at Jonas trodde han skulle utføre en jobb for en mann fra Spania.

Senere har det vist seg at spanjolen var utsatt for et ID-tyveri og at noen har misbrukt identiteten hans.

DREPT: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal 17. august i år. Foto: Privat

En 28 år gammel mann fra Innlandet og fire andre menn fra Østlandet er siktet for drap eller medvirkning til drap på Jonas.

28-åringen er den eneste som politiet fortsatt ønsker å holde i varetekt. Ifølge TV 2s opplysninger mener politiet at det var han som gjennomførte selve drapshandlingen.

Han er den eneste av de siktede som ikke har ønsket å gå i avhør med politiet.

– Vi ønsker jo at han forklarer seg i saken, men vi har ikke fått noen signaler om at han vil forklare seg foreløpig, sier Kostveit til TV 2.

32-åring med erkjennelse

Den første anmeldelsen Jonas Aarseth Henriksen leverte i 2023, kom etter at han ble overfalt på vei til jobb om morgenen 9. mars.

32-åringen som har vært pekt på som oppdragsgiver i drapssaken har ifølge Kostveit erkjent i avhør at det var han som bestilte overfallet i mars.

PÅGREPET HER: 32-åringen ble pågrepet på denne bensinstasjonen i nærheten av Noresund 1. oktober. Foto: Tipser

– Han har erkjent medvirkning til de skadeverkene og til den voldshendelsen, så sånn sett er de sakene oppklart i den forstand. Men vi har ikke identifisert gjerningspersonene fra voldshendelsen, sier Kostveit.

– Har han sagt hvorfor han gjorde dette?

– Jeg kan ikke si mer enn at det ligger et personlig motiv bak, sier Kostveit.

32-åringen nekter straffskyld for drap eller medvirkning til dette.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med 32-åringens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, uten hell.

Tre branner



I tillegg til de elleve anmeldelsene Aarseth Henriksen leverte i år, har politiet registrert tre anmeldelser som Jonas leverte i løpet av 2021 og 2022.

Disse tre anmeldelsene gjelder ulike branner han ble utsatt for: