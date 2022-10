31-åring drapssiktet: – Et svakt bevisbilde

Forsvareren til 31-åringen som før sommeren ble siktet for medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen (68), er klar på hva han mener om politiets beviser.

NY SIKTELSE: Enda en person er siktet for å ha medvirket til drapet på Anne-Elisabeth Hagen. Mannen nekter straffskyld og forsvareren hans mener politiet har svake beviser mot ham. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Det er et svakt bevisbilde, skriver advokat Marius Dietrichson i en e-post til TV 2.

Han forsvarer 31-åringen som i mai ble siktet i Lørenskog-saken. Mannen har aldri vært forsøkt varetektsfengslet i saken.

– Hadde politiet forsøkt seg på å varetektsfengsle min klient, så ville de ikke fått rettens medhold i det, sier han.

FORSVARER: Advokat Marius Dietrichson mener at politiet har en dårlig sak mot hans klient. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Hvilken retning og mot hvem etterforskningen da hadde gått, vet ikke jeg, om de da for eksempel hadde prøvd seg på andre id-tyver i samme situasjon som min klient.

Tipset av kolleger

Ifølge VG gjorde Økokrim et interessant funn på mannens datamaskin i forbindelse med en etterforskning i 2020.

På maskinen lå det bilde av det stjålne passet til Ole Henrik Golf. Politiet mener at passet er misbrukt av gjerningspersonene i Lørenskog-saken.

ÅSTEDET: Snart fire har gått siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 4 på Lørenskog utenfor Oslo. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

TV 2 får bekreftet at 31-åringen dukket opp i Lørenskog-saken via Økokrim. Informasjonen ble sendt til Øst politidistrikt, som leder etterforskningen.

Forsvarer Dietrichson sier at han har forståelse for at politiet gjør sine undersøkelser.

– Men det som ligger her nå, er ikke nok. Slik saken ligger an, er ikke dette veldig overbevisende.

Pågrepet etter skyting

TV 2 har tidligere fortalt at mannen, som nekter straffskyld, har et langt rulleblad. Han er blant annet dømt for voldtekt, grove bedragerier og forsikringssvindel.

Senest i januar i år ble han pågrepet av politiet.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Politiet

Natt til søndag 16. januar ble løsnet skudd ved en gangbro på Vestli i Oslo. Da politiet kom til stedet, var en hvit Tesla full av hagl.

En av dem som satt i bilen, fortalte politiet om en konflikt med navngitte personer.

Etterforskningen ledet politiet raskt til en leilighet på Kampen. Tre personer, alle med flere mobiltelefoner på seg, ble pågrepet.

31-åringen samtykket til at politiet kunne spore hvor telefonen hans hadde vært, men han nektet dem å se innholdet på telefonen.

Etter en runde i retten fikk politiet likevel se telefonens innhold.

TV 2 er ikke kjent med hva politiet fant på telefonen, men fire måneder senere ble han siktet for medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, slik VG meldte fredag.

Sporet bilen

Etter pågripelsen i januar ble 31-åringen varetektsfengslet. Siden er han tilbakeført på soning av en tidligere fengselsstraff.

Skytingen på Vestli er fremdeles under etterforskning. I avhør har 31-åringen beskrevet sin egen rolle i saken som «en meglerrolle».

I tillegg til ransaking av mannens telefon er TV 2 kjent med at politiet har brukt flere såkalte tvangsmidler mot mannen i tidligere etterforskninger:

I august 2020 hadde politiet sporing på mannens bil. I perioden oppholdt han seg blant annet en del i Lillestrøm.

I mars 2018 ble mannens telefon ransaket i forbindelse med en annen sak.

I tillegg ransaket altså Økokrim datamaskinen hans i 2020.

Ifølge VG er mannen siket for en medvirkningshandling som skal ha vart fra juni 2018 til forsvinningsdagen, altså 31. oktober samme år.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt sier til TV 2 at de, av hensyn til klausuleringer i etterforskningen, ikke ønsker å kommentere opplysningene i denne saken.

I tillegg til 31-åringen er Tom Hagen (72) og en mann i 30-årene, i pressen omtalt som «Kryptomannen», siktet i Lørenskog-saken. De nekter alle straffskyld.