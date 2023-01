262 har status som fornærmet – snart ferdig etterforsket

Politiets hypotese om at skytingen i Oslo natt til 25. juni var et terrorangrep, er styrket. Fremdeles er kun én av de fire siktede avhørt.

Det skriver politiadvokat Børge Enoksen i en e-post til TV 2.

«Politiet har gjennomført flere hundre vitneavhør, og det er per i dag 262 personer som har status som fornærmet, inkludert de to avdøde», skriver han.

Det vil bli opp til Riksadvokaten å avgjøre hvor mange som får status som fornærmet under en hovedforhandling.

Fire personer er siktet i saken, men kun en av dem har forklart seg for politiet.

Politiet reiste til Pakistan

En av de fire siktede er den kjente islamisten Arfan Bhatti. Politiet mener han befinner seg i Pakistan, og jobber nå med å få han utlevert til Norge.

BHATTI: Politiet sier at de samarbeider med pakistanske myndigheter for å få Arfan Bhatti utlevert til Norge. Foto: Kyrre Lien / NTB

– Vi kan på nåværende tidspunkt ikke gi noen ytterligere kommentar om status i dette arbeidet, skriver Enoksen.

I september ble det opplyst at Bhatti var anholdt av pakistanske sikkerhetsmyndigheter. Likevel skal han ikke være pågrepet.

– Politiet har tidligere i høst vært i Pakistan for å legge til rette for et best mulig samarbeid med pakistanske myndigheter, skriver Enoksen.

Terrorhypotesen styrket

Underveis i etterforskningen har politiet hatt ulike hypoteser om motivet for Matapours handlinger.

Nå opplyser de derimot at hypotesen om at skytingen i Oslo 25. juni skjedde med terrorhensikt og etter forutgående planlegging fra flere personer, er styrket.

En annen hypotese, som politiet fortsatt holder åpen, er at Zaniar Matapor kan ha vært psykotisk under gjerningsøyeblikket.

POLITIADVOKAT: Børge Enoksen i Oslo politidistrikt. Foto: Per Haugen / TV 2

Han er underlagt en full judisiell observasjon, som fortsatt ikke er ferdigstilt.

– Den rettspsykiatriske undersøkelsen av siktede Matapour tar tid og er ikke ferdigstilt. Det er viktig for påtalemyndigheten at dette arbeidet skjer med den største grundighet, skriver Enoksen til TV 2.