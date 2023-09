22-åring skutt av politiet – kula sitter fast i kroppen

ÅSTEDET: I timene etter at skuddet ble avfyrt natt til 9. juli, var det mye politi på Grønland. Foto: Geir Olsen / NTB

Mannen som ble skutt av en politimann på Grønland i juli, er fremdeles på en institusjon for rehabilitering. Først nå er han klar for avhør.

– Han er fortvilet over å være satt i denne situasjonen, sier 22-åringens advokat Brynjar Meling til TV 2.

Snart åtte uker har gått siden Beredskapstroppen aksjonerte mot en adresse på Grønland i Oslo og avfyrte skudd.

Bakgrunnen for aksjonen var at politiet hadde sett flere hendelser med besittelse og bruk av våpen i området på forsommeren, i tillegg til økt narkotikasalg.

Får ikke operert

Skuddet gikk trolig av ved et uhell, har Spesialenheten for politisaker tidligere opplyst.

POLITIAKSJON: Oslo-politiet ba om assistanse fra Beredskapstroppen da de slo til mot adressen på Grønland. Foto: Geir Olsen / NTB

Etter det TV 2 forstår, har det ikke vært mulig å operere ut kula som ble avfyrt. Fremdeles er 22-åringen på en institusjon der han er under rehabilitering.

Der skal han avhøres i neste uke.

– I samråd med legene mener vi nå at han er klar for avhør, og det må gjennomføres på institusjonen der han befinner seg, sier Meling.

BISTÅR: Advokat Brynjar Meling ønsker ikke å si noe om 22-åringens helsetilstand annet enn at han fremdeles er på en institusjon for rehabilitering. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Nå ser den unge mannen frem til å gi sin forklaring til Spesialenheten.

– Han er veldig klar på at han kun har vært på feil sted til feil tid. Han vil gi samtykke til at Spesialenheten får innsyn i alle medisinske journaler, sier han.

– Ga nødvendig førstehjelp

Politimannen som avfyrte skuddet, har status som mistenkt i Spesialenhetens etterforskning. Hans forsvarer, advokat Espen Henrik Johansen, har tidligere sagt til TV 2 at hans klient nekter straffskyld.

– Tjenestemannens hovedfokus i denne tragiske hendelsen er et genuint ønske om at det går bra med fornærmede. Det har vært hans hovedfokus og ønske helt siden han, umiddelbart etter at skuddet falt, bidro med viktig og nødvendig førstehjelp, sa forsvareren i juli.

Meling ønsker ikke å si noe om hvordan 22-åringen opplevde hendelsesforløpet.

– Han har et klart minne fra hele hendelsesforløpet, men det blir riktig å gi til forklaringen til Spesialenheten først, sier Meling.

Politimannens advokat ønsker ikke å kommentere denne saken.