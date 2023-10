2024: Så mye større må matbudsjettet ditt være

DYRERE: Matforbruk-forsker peker på fire årsaker til at handlekurven blir dyrere. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Fra august i fjor til august i år steg matvareprisene med hele 9 prosent, ifølge SSB.



Forsker på matforbruk ved OsloMet, Alexander Schjøll, mener nordmenn må være forberedt på å bruke enda mer penger på mat neste år enn det man har gjort i år.



– Fordi man vet så lite om hva som skjer nå, er det lurt å ha en større buffer enn vanlig når det gjelder mat. Matprisene vil svinge, men trolig fortsette å stige, sier Schjøll.

Flere hundrelapper mer

Men hvor mye mer skal man sette av?

Schjøll mener man bør sette av 4 prosent mer i matbudsjett til neste år sammenlignet med i år.

Om hans prognoser ikke skulle slå til, mener han det er bedre å sette av for mye enn for lite.

FORSKER: Alexander Schjøll forsker på matvareforbruk og personlig økonomi ved OsloMet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Jeg forstår det er kjempevanskelig for de fleste familier. Man må heller prøve å spare inn på andre ting, sier forskeren.

– Det man kan tenke på, er hva slags mat man faktisk kjøper og at maten man kjøper er næringsrik, sier han videre.

Med utgangspunkt i SIFOs referansebudsjett vil det innebære en økning på følgende:

En familie på fire, med to voksne mellom 31-50 år, gutt på mellom 10-13 år og jente mellom 6-9 år, har i dag et matbudsjett på litt over 13.500 kroner, ifølge SIFO. Med en 4 prosent økning i matbudsjettet betyr det en økning på rundt 550 kroner mer i måneden.

Legger man til en jente mellom 14-17 år, må en familie på fem ut med rundt 600 kroner mer i måneden.

En mann og en kvinne mellom 20-30 år har ifølge SIFO et budsjett på mat og drikke på 8380 kroner i måneden. De kan få 340 kroner mer i matutgifter.

En mann på mellom 31-50 år har et matbudsjett på 4270 kroner i år, ifølge SIFO. Han må budsjettere for nesten 200 kroner mer i måneden neste år.

Fire årsaker

Schjøll peker på fire mulige årsaker til at man bør planlegge for opp til 4 prosent høyere matbudsjett neste år.

Kornavtalen mellom Russland og Ukraina

– Det at det ikke blir en forlengelse av avtalen vil gjøre at tilbudet av ukrainsk korn på verdensmarkedet vil synke. Det er dramatisk siden korn fra Ukraina er viktig i mange land, sier matvareforskeren.

Fortsatt økte renter

– Når effektene av de økte rentene tar til, vil det bety økte kostnader for aktørene i verdikjeden. De kostnadene delvis tas må tas ut i økte priser, forklarer Schjøll.

– Mat er noe alle må ha, det vil si selv om man får dårligere råd, trenger man mat. Derfor vil nok ikke etterspørselen etter mat falle like mye som for andre ting, sier han videre.



MÅ HA: Forsker mener folk må bli flinkere til å prioritere i budsjettet, for mat man ha. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Svak krone

Mye av maten vi spiser er importert, og som kjent er kronekursen svak.

– Det gjør at import blir dyrt. Det ser jo ikke ut til at kronen styrker seg, så dermed forblir importerte varer dyre. Mange av innsatsfaktorene i «norsk mat» er jo også importerte, så dermed blir det en effekt der også, sier Schjøll.

Høye produsentpriser

Prisene for «førstegangsomsetning innenlands» falt for første gang i august i år med 2,2 prosent. Dette er varer fra norsk produksjon solgt i Norge og importerte varer.

– Det betyr jo at prisene til oss forbrukere også kan falle, men fallet var ikke så stort, så det taler for at de prisene importørene og produsentene har fortsatt er høye, sier Schjøll.

MANGEL: Ekstremvær har ødelagt mange olivenavlinger, som har ført til mangel på olivenolje og dermed høyere pris. Foto: Reuters / NTB

– Mye kan skje

Makroøkonom Dane Cekov i Nordea mener det er realistisk med 5 prosent økning i matvareprisene neste år.

Cekov understreker i likhet med Schjøll at mye kan endre seg.



Blant annet vet man ikke hvordan kronekursen blir fremover. Den påvirker importere varer som frukt, grønnsaker, kaffe og olivenolje.

Cekov sier at eskaleringen av konflikten mellom Israel og Palestina er nok et eksempel på at vi lever i en usikker verden.



Krigen i Ukraina og skyhøye strømpriser er også eksempler på hendelser som påvirker prisen på blant annet mat.

– Mye kan skje på kort tid. Sannsynligheten for at et eller annet kan påvirke matvareprisene fremover, øker, sier han.

SJANSENE ØKER: Desto mer som skjer i verden, desto større sjanser er det for at det vil få konsekvenser for matvareprisene. Foto: Nordea

Tilgang på varer vil også påvirke prisene. Akkurat nå er det mangel på olivenolje som følge av ekstremvær og hetebølge, som har ført til store skader på avlingene. Det har ført til at prisene har økt kraftig over tid.



Cekov viser også til land som innfører eksport-stopp av varer fordi de skal ha dem selv.

For eksempel har Indonesia stoppet eksporten av palmeolje, ifølge Bloomberg. I sommer innførte også India eksportstopp på ris. India er verdens største riseksportør og står for om lag 40 prosent av produksjonen i verden, ifølge Al Jazeera.

– Dersom flere land gjør som dem, kan det føre til enda dyrere matvarer, sier Cekov.