2 av 3 ser etter dette ved boligkjøp

I undersøkelsen Oslopulsen kommer det frem at folk synes det er viktig at boligen de kjøper er billig å drifte.

Det viktigste for oslofolket er at boligen har lave felleskostnader, noe 68 prosent mener. Nest viktigst er at boligen ligger under fem minutter fra kollektivtransport.

På tredjeplass på listen, hvor 64 prosent synes det er viktig, er at boligen er energieffektiv og har et lavt energiforbruk.

Etter blant annet høye strømpriser i vinter, merker eiendomsmeglere nå en endring hos boligkjøpere når de har visninger – folk har begynt å spørre om energieffektivitet.

Gjelder hele landet

Administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud, mener boligkjøperne har mer fokus på strømforbruk i boligen nå enn tidligere år.

– Vi merker at det er flere som spør om strømforbruket på boligen nå. I høst og i vinter spurte nesten alle boligkjøpere om det, sier Onsrud.



ØKT OPPMERKSOMHET: Karsten Onsrud merker en endring blant boligkjøperne. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

Han mener at dette ikke kun er et Oslo-fenomen, men at spørsmål om strømforbruk kommer fra boligkjøpere over hele landet. Dette gjelder spesielt i de landsdelene som hadde den dyreste strømmen.



– Folk har ikke vært så opptatte av strømforbruket tidligere fordi strøm i Norge har vært billig, sier Onsrud.

Hos Aktiv Eiendomsmegling merker de nå at boligkjøperne spør om strømforbruket både i gamle og nyere boliger. Tidligere pleide det kun å komme spørsmål på de eldste boligene.

– Det er helt klart at strømkostnadene har endret seg drastisk det siste året. Strømprisene er en betydelig kostnad på drift av boligen, sier Onsrud.

Med generelt høye priser i samfunnet, vil mange boligkjøpere sikre seg en energieffektiv bolig.

– Vi ser at kunder er villige til å betale mer for en energieffektiv bolig, sier Onsrud.

– Helt i startfasen

Hos Privatmegleren merker de også en økning i viktigheten energieffektivitet har for boligkjøperne.

– Vi merker absolutt en økning i boligkjøpere som spør om energieffektivitet og energiforbruk, sier administrerende direktør Grethe Meier.

HØYERE ØKNING: Grethe Meier tror boligkjøpere vil bli mer opptatte av energieffektivitet fremover. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun legger til at det er særlig på fritidsboligmarkedet at de har fått spørsmål fra kjøperne, men det gjelder også andre typer boliger.

– Det skyldes de høye strømprisene, men også EU-direktivet om krav til energieffektivisering av boliger som de holder på å vedta.



Meier mener det er stor sannsynlighet for at dette direktivet blir vedtatt. Hun tror derfor at boligkjøpere vil bli mer opptatte av strømforbruk ved boligkjøp i tiden som kommer.

– Vi er nok helt i startfasen av det som vil komme, sier Meier.

I løpet av noen år tror hun også at strømforbruk vil bli viktigere i en vurdering av en bolig.