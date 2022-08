18-åring siktet for drapsforsøk – tidligere dømt for knivstikking

En 18-åring er siktet for å ha forsøkt å drepe en annen tenåring på Stovner tirsdag. Til tross for sin unge alder er han dømt for flere voldshendelser.

ÅSTED: En 18-åring er siktet for drapsforsøk etter at en annen ung mann ble kritisk skadd på Stovner tirsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tirsdag ble en mann i slutten av tenårene kritisk skadd med stikkskader på Stovner. Politiet opplyser onsdag at tilstanden hans er stabil.

«Vi vil forsøke å avhøre ham så snart han er i stand til det», skriver politiet i en pressemelding.

Knivstakk gutt

Politiet pågrep etter hvert en 18 år gammel mann som onsdag ettermiddag skal fremstilles for varetektsfengsling.

TV 2 er kjent med at dette ikke er første gang han er i kontakt med politiet.

Her blir den mistenkte pågrepet, se video:



Allerede som 16-åring knivstakk han er annen gutt i rumpa, ifølge en dom fra Borgarting lagmannsrett. Han slo den samme mannen flere ganger i hodet.

Betinget dom

Den nå 18 år gamle mannen ble i samme sak dømt for å ha ropt til to politibetjenter at de var «griser» i forbindelse med at de utførte et ordensoppdrag.

Han ble, blant annet på grunn av sin unge alder, kun dømt til 50 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.