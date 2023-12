18-åring erkjenner voldsutøvelse i Porsgrunn

Etterforskningen viser at det under voldsutøvelsen trolig ble benyttet et balltre.

Det opplyser politiet i en pressemelding.

Den foreløpige obduksjonsrapporten indikerer at 22-åringen døde som følge av slag mot hodet.

Politiet fortsetter etterforskningen med avhør og gjennomgang av elektroniske spor.

Den 18 år gamle kvinnen som er siktet for drap, ble pågrepet i den samme leiligheten hvor avdøde ble funnet skadet. Han døde av skadene.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt sier til NTB at kvinnen nekter straffskyld.

– Hun har forklart seg om hendelsesforløpet og motivet, men jeg kan ikke utdype dette av hensyn til etterforskningen, sier Kostveit.

ÅSTEDET: Politiet rykket ut hit etter at de fikk en telefon natt til mandag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

De to har hatt en nær relasjon, og skal nylig ha flyttet inn i leiligheten.

Politiet har tidligere bekreftet at en 22 år gammel kvinne ble vitne til drapet fra utsiden av leiligheten. Hun skulle hente drapsofferet, og ble vitne til drapet gjennom vinduet.

– Vedkommende har vært avhørt i dag, sier Kostveit til NTB.

Få timer før drapet hadde både den drapssiktede og avdøde vært på legevakten i Porsgrunn etter de begge var involvert i en voldshendelse.

Sør-Øst politidistrikt har informert Spesialenheten om denne hendelsen, og de vil vurdere om det skal startes etterforskning av politiet.