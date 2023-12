17-åringens mor: «Han klarer ikke komme ut av gjengen»

Det var ved Grønland torg i juli at 17-åringen sammen med to andre personer ranet en mann og tok fra han en mobil og en paraply, ifølge dommen.

Etter at mannen konfronterte dem, skal han ha blitt slått og sparket mot kropp og hode mens han lå på bakken.

Fornærmede husket at flere personer kom opp til han og spurte om han ville ha «noe hvitt», som han oppfattet var narkotika.

Da han avslo dette, fikk han en rekke slag mot hodet, og falt i bakken, ifølge dommen.

Nå er 17-åringen dømt til ti måneders fengsel for ran, grov kroppskrenkelse og besittelse av kokain. Han er dømt til å sone tre måneder ubetinget i ungdomsfengsel.

– Nødvendig

De resterende sju månedene skal gjøres betinget, med samtaler med forebyggende politi, gjennomføring av rusprøver og at han må avstå fra kriminalitet. Dommen er ikke rettskraftig enda.



Det som skiller denne saken fra de fleste andre ungdomssaker, er at 17-åringen er dømt til ubetinget fengsel, uten å tidligere være domfelt.



– Begrunnelsen for at det er nødvendig med deldom er at ungdommen i denne saken ikke ble ansett egnet til samfunnsstraff av kriminalomsorgen. Ungdomsoppfølging var forsøkt gjennomført, men for dette trakk han samtykket som han tidligere hadde gitt, sier aktor Hanna Kaplon.

Ifølge loven skal fengselsstraff benyttes for et kortest mulig tidsrom for lovbrytere under 18 år.

I ungdomssaker skal ubetinget fengselsstraff kun benyttes når det er «særlig påkrevd».

HØY TERSKEL: Aktor Hanna Kaplon sier terskelen for ubetinget fengsel i ungdomssaker skal være høy. Foto: Politiet

Aktor understreker at terskelen skal være høy, men mener kravet oppfylles i denne saken og peker på alvorlighetsgraden.

Retten mener ranet og volden fremstår uprovosert, og karakteriserer voldsbruken som «svært alvorlig».



Retten mener også 17-åringen er en del av et miljø med «svært lav terskel for bruk av vold».



– Etter mitt syn var det nødvendig at han må sone en del av straffen i ungdomsfengsel for at samfunnet skal komme i posisjon til gode hjelpetiltak.



Mener det er oppsiktsvekkende

I retten fortalte fornærmede om hukommelsessvikt, som har ført til at han har måttet ta pause fra studier, og at han aldri lenger tør å snakke med fremmede på gata.

Moren til den dømte 17-åringen har under politiets personundersøkelse forklart at sønnen begynte å røyke hasj i 8. eller 9. klasse.

«Han har kommet inn i en ond sirkel der han ikke klarer å komme seg ut av gjengen», sa moren, ifølge dommen.

OPPSIKTSVEKKENDE: Forsvarer David Undersrud reagerer på dommen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Guttens forsvarer reagerer på dommen.

– Det er oppsiktsvekkende at retten idømmer ubetinget fengselsstraff for en mindreårig lovovertreder uten at samfunnsstraff tidligere har vært forsøkt og i praksis vist seg uegnet som reaksjonsform, sier 17-åringens forsvarer, David Undersrud.

– Noen ganger er det riktig

Gutten erkjente straffskyld for kroppskrenkelse og besittelse av narkotika. Han erkjente ikke straffskyld for å ha medvirket til ran.

– Min klient har enda ikke tatt stilling til om han vil anke dommen.

Kaplon presiserer at det er en konkret vurdering i hver sak om hva som er best for den enkelte ungdom.

– Dommen viser at det noen ganger er riktig at ungdom soner deler av straffen i fengsel der andre straffereaksjoner ikke er hensiktsmessige på grunn av egnethet, mener hun.