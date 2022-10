14-åring fikk slankepiller i posten

Selskapet sier hun løy på alderen. Moren raser og sier det ikke skal være mulig at barn får bestille slankepiller.

For en måned siden dukket det opp en pakke med slankepiller hjem til familien på Østlandet.

– Det var en boks med blå piller. Det så ganske skummelt ut, sier moren til 14-åringen.

Da hun så nærmere på pakken, viste det seg at det var «Craveless». Ifølge nettsidene skal produktet redusere søtsug og cravings.

Påstår det ikke er slankepiller

Det opplyses at produktet inneholder krom som bidrar til å stabilisere blodsukkeret - noe som igjen fører til redusert søtsug.

«Nå vektmålet ditt - slanketabletten som fungerer », står det på nettsidene.

PILLER: Norwegian Lab sier de ikke markedsfører dette produktet mot mindreårige. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jeg synes det er skummelt at 14-åringer kan bestille slike piller hjem, sier moren og legger til:

– Først ble jeg irritert på datteren min. Men hun er et barn, og det er ikke greit at hun får tilsendt slankepiller i posten, sier moren som ønsker å være anonym.

TV 2 kjenner identiteten til moren.

– Datteren min trodde det var en gratis vareprøve. Men det viste seg at hun hadde tegnet et abonnement, sier hun.

Må være 18 år for å bestille

Ifølge nettsidene til «Craveless» er den første sendingen gratis. Men mottaker må betale porto.

– Deretter løper abonnement uten bindingstid eller kjøpsforpliktelser, med levering hver fjerde måned til 1196 kr med fri frakt, opplyses det.

Man har 14 dagers angrerett.

– Det er flaks at jeg oppdaget dette før fristen gikk ut. Jeg sendte e-post til selskapet med en gang jeg fant ut av dette. Ellers ville vi sittet igjen med et abonnement på slankepiller, sier hun.

For henne er dette en ubehagelig opplevelse.

– Jeg blir jo redd. Hva hvis hun hadde begynt å gå på disse pillene?, spør moren.

SLANKING: «Craveless» lover å hjelpe deg med å nå vektmålet ditt, skriver selskapet på nettsidene. Foto: Skjermdump

Det er helsekostselskapet Norwegian Lab som står bak slankeproduktet «Craveless». Daglig leder Karsten Kjoss sier produktet 14-åringen fikk, ikke er slankepiller.

– Det er ufarlig søtsugdempende produkt bestående av naturlige vitaminer og mineraler og helt ufarlig å innta, sier han.

Selv om Kjoss mener «Craveless» ikke er slankepiller, markedsføres produktet som «slanketabletten som fungerer».

For å bestille abonnementet må personer fylle inn sitt fulle navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Personen må også aktivt huke av for å være over 18 år, sier Kjoss.

– Hvis noen da velger å lyve på alderen, er dette dessverre ikke noe vi har anledning til å kontrollere, sier han.

– Markedsføring rettet mot voksne

Hittil i år har Forbrukerrådet mottatt rundt 170 henvendelser om selskapet.

– Disse handler ofte om bindingstid og oppsigelse, samt forbrukere som viser til at gratis prøvepakker ble til abonnementer, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen til TV 2.

Norwegian Lab sier de har over 110.000 bestillinger hittil i 2022.

PRESISERER: Daglig leder Karsten Kjoss i Norwegian Lab ønsker å presisere at produktet er helt ufarlig. Foto: Privat

– Antallet klager er lavt sett i forhold til dette antallet. Vi selger kun abonnement digitalt, og alle kunder må huke av for at de har lest og forstått abonnementsvilkårene for å kunne bestille, sier Kjoss.

Han sier videre at de ikke har bindingstid på deres abonnement, og at kunder kan si opp når som helst inntil 14 dager før neste planlagte sending.

I en rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO i 2019 kom det fram at hvert fjerde barn har fått reklame for alkohol, og nesten halvparten har fått reklame for plastisk kirurgi eller kosmetiske behandlinger.

Det viser at en høy andel norske 15- og 16-åringer har fått reklame for produkter og tjenester som de etter norsk lov skal skjermes for.

– Ingen av produktene som Norwegian Lab selger markedsføres mot mindreårige. Vi retter vår markedsføring mot personer over 25 år, sier daglig leder Karsten Kjoss til TV 2.

Han legger til at de er svært nøye med å påse at alle lover, regler og interne retningslinjer blir fulgt.

Ifølge Forbrukerrådet trenger man ikke søke etter slankepiller for å få det opp som reklame på sosiale medier eller på nett.

– Det er tilstrekkelig at annonsøren har betalt for annonseplassering til en forbrukergruppe som hun er en del av, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Ingen kredittsjekk

Moren til 14-åringen spør om det kun holder med å oppgi navn og telefonnummer for å bestille slike produkter på døren.

– Det er altfor enkelt. Jeg synes det bør være strengere. Vi voksne blir jo kredittvurdert før vi inngår en avtale. Hvorfor skal det være enklere for mindreårige, spør hun.

Hun mener selskaper som henvender seg til barn må skjerpe seg.

– Noen vil selge et produkt samme hva. De driter i hvem det er til, raser moren.

ALVORLIG: Moren ser alvorlig på at barn kan bestille slankepiller på nett. Hun ønsker strengere regler. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ifølge vergemålsloven kan ikke barn stifte gjeld, opplyser Forbrukertilsynet.

Norwegian Lab sier til TV 2 at de erfarer at kunder ikke ønsker å bli kredittsjekket for kjøp av kosttilskudd, og har derfor ingen kredittsjekk i dag.

– Vi forstår morens reaksjon, og Norwegian Lab ønsker selvfølgelig ingen mindreårige personer som kunder. Vi har over 150.000 kunder, og dessverre hender det noen få ganger at umyndige personer oppgir ulovlig informasjon og klarer å bestille abonnement hos oss, sier Kjoss.

– Dette er likevel et veldig lavt antall og noe vi ytterst sjeldent opplever, påpeker han.

Dersom de oppdager at mindreårige tegner abonnement, tar de affære.

– Vi krediterer da fakturaen, stopper abonnementet og legger inn sperre så det ikke går an å bestille flere abonnementer i fremtiden, sier han til TV 2.