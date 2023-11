13 katter måtte avlives: – Veldig alvorlig

I januar iverksatte Mattilsynet og politiet en felles aksjon mot et hus i Sogn og Fjordane.



Politiet mener mannen forlot 13 katter i hjelpeløs tilstand. Alle kattene ble fanget inn av Mattilsynet. Samtlige måtte avlives.

Flere av kattene var magre, hadde lungebetennelse, lungeorm og øyesykdom, ifølge tiltalen.



Dro på ferie

Nå er mannen tiltalt for «grovt å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand» og for manglende tilsyn og stell.

Han møtte denne uken i tingretten.



– Katteholder hadde 18. januar reist på ferie og det var nødvendig med akutte tiltak, sier politiadvokat Inger Helene Stenevik i Vest politidistrikt til TV 2.



Politiet mener mannen, som ikke lenger bodde på adressen, over lengre tid ikke sørget for at kattene fikk mat og vann av god nok kvalitet.



– Vi ser veldig alvorlig på saken, sier Stenevik.



– Ikke forsvarlig

Mannen er også tiltalt for å ha unnlatt å følge Mattilsynets krav om kastrering og avliving av katter. Mattilsynet hadde også vært på en tidligere inspeksjon i juni i fjor.

– Syke katter fikk ikke forsvarlig behandling eller avliving, heter det i tiltalen.

Statsadvokaten har lagt ned påstand om seks måneders fengsel etter et lite fradrag for delvis erkjennelse, sier Stenevik.



– Det ble anført at kattene ble holdt i et uutholdelig og uverdig levemiljø som de siste to månedene var så ille at dyrene var i en hjelpeløs tilstand.



I tillegg til straff vil påtalemyndigheten forby mannen å eie eller stelle dyr inntil videre. Statsadvokaten vil også inndra 8000 kroner for sparte veterinærkostnader.

Vil ha lavere straff

I retten hevdet mannen at han kun hadde fem katter, der to av dem hadde blitt borte, skriver Sogn Avis.

Han hevdet at han ikke hadde hatt så mange som 13 katter. Han mente de må ha tilhørt noen andre, ifølge avisen.

Mannen erkjenner de faktiske forhold og straffskyld for alle tiltalepunktene, opplyser hans forsvarer, Ivar Blikra.

Men på ett av punktene erkjenner han straffskyld for noe annet enn punktet som står oppført i tiltalen.

Han erkjenner altså å ha brutt levemiljøbestemmelsene, men han erkjenner ikke å ha hensatt kattene i hjelpeløs tilstand.

– Hovedtemaet herfra ble derfor hva som er riktig straff, sier Blikra, som legger til at han argumenterte for at straffepåstanden er for streng.

Dommen er ventet i slutten av november.