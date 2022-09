128 000 elevar ramma av streiken

Utdanningsforbundet varsla i dag at lærarstreiken blir trappa opp nok ein gong.

Neste veke tar dei ut ytterlegare 1800 lærarar i streik, og no blir også barneskulane ramma.

Frå og med måndag neste veke vil dermed 128 000 barn og unge vere ramma av streiken i større eller mindre grad.

24 av 356 kommunar ramma

Den første skulen blei tatt ut i streik allereie før sommarferien, og har dermed streika i over 80 dagar.

Sidan skulestart, har streikeuttaket vekse gradvis, og stadig fleire barn og unge blir ståande heilt eller delvis utan undervisning.

Men streikeuttaket er berre fordelt på 24 av 356 kommunar. Det får fleire til å reagere.

– Dette rammar mange elevar veldig hardt, men det er samstundes mange som ikkje blir påverka i det heile tatt. Det burde i det minste blitt jamnare fordelt, seier Annikken Beate Johannessen Nordheim.

Ho har to barn som er ramma av streiken.

HÅPAR PÅ DISPENSASJON: Anniken Beate Johannessen Nordheim er uroa for konsekvensen streiken vil ha på elevar si psykiske helse. Ho håpar at psykisk helse vil bli ein god nok grunn til å innvilge dispensasjon. Foto: Privat.

Store skilnader

Nordheim er leiar i FAU på Østersund skule i Lillestrøm, ein skule der streiken merkast godt. Her er 34 lærarar tatt ut i streik.

Nordheim meiner det er urettferdig at nokre elevar blir ramma hardare enn andre.

– Det er alvorleg at det no har gått så mange veker utan normal undervisning. Dette går hardt utover elevane si psykiske helse, og det kan føre til at elevar fell heilt frå og rett og slett ikkje fullfører skulen, seier Nordheim.

Ho understrekar at ho ikkje tar side i streiken, men undrar på kven som tar omsynet til barna sitt vern i denne situasjonen.

– Barna har rett til undervisning gjennom FN sin barnekonvensjon. Er det streikeretten eller barnekonvensjonen som står sterkast?

UEINIGE: Lærarane meiner dei er gjort til lønstaparar for sjette år på rad, og seier dei streika for framtidas skule. KS meiner på si side at lærarane har fått eit godt lønstilbod. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Åtvarar mot å gripe inn for tidleg

Barns rett til utdanning og streikeretten er to grunnleggande rettar som begge står svært sterkt.

Når desse står i konflikt, er det regjeringa som må vurdere kva tid streiken går uforholdsmessig ut over retten til utdanning og barns beste, seier Anna Nylund, jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

– Her har staten ein veldig stor skjønnsmargin. Ein må balansere dei ulike omsyna før ein vel å gripe inn, og det er ein svært vanskeleg balanse, seier Nylund.

Ho meiner det er viktig at regjeringa gjer fortløpande vurderingar av situasjonen, men åtvarar mot å gripe inn for tidleg.

KREVJANDE: Jusprofessor Anna Nylund er professor ved Universitetet i Bergen. Ho meiner det er svært krevjande å skulle balansere to grunnleggande rettar opp mot kvarandre. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Det er fordi arbeidstakarane sjeldan kjem godt ut av ei tvungen lønsnemd. Nylund påpeikar at dersom ein trekk lærarane sin rett til å streike, kan det gjere yrket mindre attraktivt.

– Lærarar skal ha gode arbeidsforhold. Det er ein førestnad for at skulen tilbyr god utdanning til barna. På lang sikt er det veldig viktig at ein ikkje er for rask med å gå til tvungen lønsnemd, fordi konsekvensane på sikt kan bli store.

LANGVARIG: Streiken kan sjå ut til å bli langvarig. Utdanningsforbundet seier dei er førebudd på å stå i streik til dei får løna dei vil ha, men KS seier dei har ingenting å gje. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ingen løysing

Aldri før har ein lærarstreik vart så lenge.

Tidlegare denne veka, avslutta riksmeklaren møte med partane utan å ha kome fram til ei løysing.

Det er førebels ikkje planlagt ny mekling.

Lærarorganisasjonane og KS ytrar begge at dei er uroa for konsekvensane streiken har for elevane, men meiner den andre parten har ansvaret.