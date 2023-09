12-åring omkom etter busspåkjørsel – bussjåfør siktet

Klokken 13.21 fikk nødetatene melding om en alvorlig bussulykke ved Skedsmokorset i Lillestrøm. En ambulanse ankom stedet etter kort tid, og kunne konstatere at en tolv år gammel gutt hadde omkommet på stedet.

– Politiet kom også til stedet etter kort tid. Det var mange vitner på stedet, både passasjerer på bussen og folk som ventet ved busstoppet, forteller innsatsleder Magnus Hovelsrud Andresen i Øst politidistrikt til TV 2.

Guttens pårørende er varslet om dødsfallet og ivaretas av kommunens kirseteam. Også vitner på stedet vil få tilbud om oppfølging etter å ha blitt avhørt.

Var på sykkel

Politiet jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet før ulykken, og sier de begynner å få god oversikt over hva som har skjedd.

– Vi har snakket med en del vitner og dannet oss et bilde av hva som har skjedd, men akkurat årsaken er litt tidlig å si noe om. Vi har teorier om hva som kan ha skjedd, men det er litt tidlig å gå ut med det enda, sier Hovelsrud Andresen.

Ulykken skjedde i en rundkjøring, og den omkomne kjørte på sykkel da han ble truffet av bussen, bekrefter innsatslederen.

STENGT: Veien vil være stengt i flere timer mens det foretas åstedsundersøkelser. Foto: Thomas Evensen/TV 2

– Nå er det satt opp flere sperringer her, mens Havarikommisjonen, ulykkesgruppen til Statens Vegvesen og politiets kriminalteknikere gjør undersøkelser sier innsatslederen.

Veien vil trolig være stengt i flere timer.

– Ivaretar vitner

Bussen var i rute da ulykken inntraff, og busselskapet er informert om hendelsen.

– Vi jobber nå med å ivareta vitner på stedet. Vi vil også se om det finnes videoovervåking fra bussen eller andre stedet som kan belyse saksforholdet, forteller operasjonsleder Pål Bjelland.



PÅ PLASS: Ulykkesgruppa til Statens Vegvesen er på plass ved ulykkesstedet. Foto: Thomas Evensen/TV 2

Bussjåføren er siktet for brudd på Vegtrafikkloven.

– Videre etterforskning vil vise hva som skjer med ham, men inntil videre blir han ivaretatt av politi og helsevesenet. Han er naturlig nok veldig preget av det som har skjedd og hvis det lar seg gjøre vil han bli avhørt i løpet av kvelden, sier innsatsleder Hovelsrud Andresen.

Ordfører: – Helt forferdelig

Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) er sterkt berørt av ulykken.

– Dette er helt forferdelig. Jeg er tom for ord, sier han til TV 2.

Ordføreren sier kommunen har iverksatt alle tilgjengelige ressurser etter ulykken. Åsenhagen skole holder åpent for alle som har behov for oppfølging.

– Kriseteam er iverksatt, og de pårørende blir ivaretatt. Vi har også et utvidet kriseteam, der vi åpner opp lokaler for å ivareta vitner. Her er det flere som har vært vitne til noe grusomt, sier han.

– Skolene er også varslet. Dette er et ungt menneske, så de vil jo få en rolle i dette.