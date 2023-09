110.000 har en seksuell interesse for barn: – Kan aldri bli kvitt tankene

I en spesialepisode av programmet «Insider» på TVNorge tar programleder Tuva Fellman et dypdykk i en verden hun tidligere kjente svært lite til.

En verden hvor voksne mennesker har en seksuell interesse for barn.

Ifølge Helsedirektoratet sitter 110.000 mennesker i Norge med disse tankene. For nærmere ett år siden lanserte de Detfinneshjelp.no – et nasjonalt lavterskeltilbud, hvor alle som har denne interessen kan ta kontakt for å få behandling.

OMSTRIDT KAMPANJE: Kampanjen «Det finnes hjelp» var i fjor synlig på busstopp, sosiale medier, i kinosaler og podkaster over hele landet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Etter lanseringen av kampanjen, fikk de dobbelt så mange henvendelser fra menn som ønsket hjelp. Kampanjen ble møtt med både ros og vemmelse. Også hos Fellman vekket det sterke følelser.

– Kampanjen satte en støkk i meg og veldig mange andre. Jeg fikk mange spørsmål i hodet, som hvem disse menneskene er og hvordan det er å leve med disse tankene, sier hun til TV 2, og fortsetter:

– Det er lett å tenke at dette ikke angår oss. Men tallene som Helsedirektoratet viser til gjør at dette er et problem som vi må forholde oss til, og som vi må tørre å snakke om.

Se da programleder Tuva Fellman møtte en av pasientene til detfinneshjelp.no:

Berøringsangst

I episoden omtaler de ikke personene som pedofile. Personene kjennetegnes ved at de har en seksuell interesse for barn. Fellman forklarer at dette er fordi pedofili er en diagnose som må settes av fagfolk.

– Vi er litt raske i dag med å bruke betegnelser. Det er viktig å ha tunga rett i munnen og ha hodet på plass. Det er også en vesentlig forskjell på mennesker som har utført et fysisk overgrep mot barn, og mennesker som har en tanke i hodet og ikke har gjort noe, og som heller ikke har et ønske om å handle på den.

TOK ET DYPDYKK: I programmet «Insider» forsøker programleder Tuva Fellman å finne ut av hvorfor enkelte har en seksuell interesse for barn og hvem de er. Foto: Insider, TVNorge

Programlederen har inntrykk av at svært få tør å ta i denne tematikken.

– Det virker som at det har vært en berøringsangst der. Tidligere har vi ikke hatt noe system eller tiltak for dem som har tankene, men som ikke har gått begått overgrep, sier hun og fortsetter:

– Det overrasker meg, hvert fall når det er så mange. Det er som psykologen fra Detfinneshjelp.no sa; «Vi må ta tanker for hva det er; bare tanker». Selv om tankene er forferdelige.

Dette kjennetegner mennene

Psykologspesialist Svein Øverland var med å starte opp hjelpetilbudet i sin tid. I tillegg til å behandle dem som allerede sitter i fengsel, jobber han med et nytt prosjekt, som har fått navnet «Proteus».

I samarbeid med politiet og St. Olavs hospital, tilbyr han behandling til mennesker som blir pågrepet av politiet for å ha lastet ned overgrepsmateriale.

Øverland forteller at mennene han møter tilhører en bred gruppe mennesker.

– Dette er en gruppe som fungerer stort sett veldig bra i hverdagen. De fleste har jobb eller studie, mange av dem har partner eller barn, men som plages av disse tankene. Noen kan i verste tilfelle handle på dem og seksuelt misbruke, og i prinsippet ødelegge et barns liv. De aller fleste vil aldri komme så langt.



FORSKER PÅ PASIENTENE: Gjennom prosjektet «Proteus», i samarbeid med politi og St. Olavs hospital, behandler psykologspesialist Svein Øverland menn som har lastet ned ulovlig overgrepsmateriale. Foto: Privat

Under en pågripelse blir vedkommende tilbudt å komme direkte til Øverland. Psykologen forteller at dette har en god effekt, da mange er i sjokk etter pågripelsen og er motiverte for å få hjelp og ta tak.

25 menn har vært eller er til behandling hos Øverland.

– Jeg fokuserer på hva konkret personen kan gjøre neste gang han får lyst til å laste ned overgrepsmateriale. Jeg er ikke så opptatt av barndom og hva som har skjedd tidligere i livet, men heller å gi dem konkrete teknikker for å regulere seksualitet, gjenkjenne varselsignaler, stå imot og lære av tidligere feil, sier Øverland og forklarer at skam er en viktig følelse i behandlingen:



– Veldig mange gjør dumme og alvorlige ting selv om de er feil. Det å kjenne på den skammen – det er en sterk og ubehagelig følelse som kan gjøre at du for eksempel mister ereksjonen.

Viktig med åpenhet

Ifølge psykologen har Norge lansert tre nye behandlingsformer de siste årene. Selv om lysten trolig aldri forsvinner, kan den dempes. Derfor anser han både behandling og straff som to viktige hjelpemidler, og påpeker at den ene ikke utelukker den andre.

– Jeg mener folk skal ha straff når de skader barn – helt klart. Men vi bør klare å tenke to tanker samtidig. Vi bør prøve å hjelpe folk som har tanker for å unngå at de skal skade barn. Det er veldig dumt å vente på at noen skal skade et barn, for så å gi dem straff eller behandling, sier Øverland og fortsetter:

– Og når de har fått straff, så bør de få behandling i fengsel og i tiden etter. Jeg tenker «ja takk» til alt på dette området her, og vi bør gjøre alt vi kan for at barn skal unngå å bli skadet og alt vi kan for at folk skal få hjelp. Ved å sparke ned folk med denne seksuelle interessen, vil ikke folk spørre om hjelp.

Også programleder Fellman sitt inntrykk er at det hjelper å snakke om det.



SVÆRT OMFATTENDE: Tuva Fellman legger ikke skjul på at dette problemet er mye mer omfattende enn det hun først antok. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

– Det å ikke ha noen å dele det med, og føle at du ikke stole på noen med det – det er forferdelig. Det er fælt å høre at henvendelsene som har doblet seg, men det betyr også at dobbelt så mange får hjelp og det gjør at vi kan forebygge overgrep mot uskyldige barn.

– Hva har du lært av å jobbe med denne tematikken?

– Jeg har lært at det er nok mer omfattende enn det jeg trodde og at det å åpne opp for den praten om det er utrolig viktig. Det er også veldig vanskelig, det er det ikke noe tvil om, men derfor er det desto viktigere å snakke om det.