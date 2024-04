11-åring varslet om bombe – nå advarer ekspertene

Lørdag kveld får politiet i Oslo en urovekkende telefon.

En ung gutt foreller at det er en bombe på Oslo S. Før politiet rekker å stille noen spørsmål har gutten lagt på.

Politiet får samtidig raskt inntrykk av at bombetrusselen ikke er reell. De får tak i personens telefonnummer og navn, og ser at det er en 11 år gammel gutt som har ringt inn.

UNDERSØKTE: Politiet startet undersøkelser, men skjønte raskt at det ikke var en ekte bombetrussel mot mot Oslo S. Arkivfoto: Frode Sunde / TV 2

– Forklaringen var at gutten hadde sett at noen andre hadde gjort dette på Tiktok. Derfor ville han også prøve det, skriver operasjonsleder Sven Martin Ege i en melding til pressen.



Politiet frykter nå at dette skal bli en trend. Samtidig er ekspertene bekymret for at flere barn og unge kaster seg på falske og alvorlige fenomener i sosiale medier.

– Dette er absolutt ikke en enkelthendelse, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.



Livredd for «rape day»

Etter å ha avklart at det aldri var noen bombe på Oslo S valgte politiet å dra hjem til 11-åringen og hans foreldre.

Gutten var ifølge politiet svært lei seg for det han hadde gjort og innså alvoret.

Stiftelsen Barnevakten jobber for at barn og unge skal være trygge og bevisste mediebrukere. De ser ofte eksempler på at denne typen trender sprer seg til norske barn.

SPRER SEG: Trender og videoer kan spre seg raskt på plattformen Tiktok. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Falske fenomener og ulovlige trender er en stor utfordring. Noen legger ut den første videoen eller bildet, også sprer det seg videre og videre. Ofte er det umulig å finne ut hvem som startet trenden, sier Vestbøstad Vik.



Barnevakten ble nylig kontaktet av en lærer som hadde fått høre at flere elever var livredde etter å ha sett videoer om fenomenet «rape day» på Tiktok.

Videoene var ment for å skape frykt om en påstått nasjonal voldtektsdag, hvor voldtekt var lovlig.

– Her har Tiktok og andre sosiale medier et viktig ansvar. De må jobbe for å fange opp og stoppe disse falske og ulovlige trendene, sier Vestbøstad Vik.

TRYGGERE: Leif Gunnar Vestbøstad Vik og Barnevakten jobber for å gjøre det tryggere for barn å være på sosiale medier. Foto: Løtvedt foto

Fra utlandet til norske barn

Tiktok-ekspert Carina Elise Godou forklarer at det kan være lite som skal til før en video går viralt på appen.

På bare noen timer kan en video fra en helt ukjent bruker ha spredd seg fra utlandet til norske barns telefoner.

– Hvis denne videoen får stor oppmerksomhet og engasjement kan den raskt spre seg gjennom plattformen ved at andre brukere prøver å gjenskape eller delta i trenden, sier Godou.



ALGORITME: Tiktoks algoritme fremmer innhold basert på popularitet og kan ifølge Godou raskt nå et stort publikum. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Hun reagerer på at en 11-åring ble inspirert til å ringe politiet med en falsk bombetrussel.

– Det er svært bekymringsfullt at politiet må gå ut og advare om slike alvorlige handlinger. De har nok mye annet å bruke ressursene sine på, sier Godou.

– Lusker mye rart

Tiktok har en nedre aldersgrense på 13 år. Det er likevel ikke vanskelig for yngre barn å opprette en bruker på plattformen.

– Barn og unge er spesielt sårbare for påvirkning fra sosiale medier som Tiktok, så de yngste bør nok holdes unna, sier Godou.

Samtidig mener hun at det ikke er Tiktok alene som er problemet.

– Hvis et barn er såpass påvirkelig at det sender falske bombetrusler på grunn av en video så blir det for enkelt å skylde på Tiktok. Da må det andre tiltak til, for det lusker mye rart på alle plattformer, sier Godou.

UMULIG: Det vil være umulig å kontrollere alt innhold på Tiktok, og Godou mener derfor man må øke bevisstheten hos barn og unge. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

For å hjelpe barn og unge mener Godou det er avgjørende at både samfunnet og foreldre lærer dem hvordan de skal bruke digitale plattformer på en ansvarlig måte.

– Denne saken viser hvor viktig det er å øke bevisstheten blant barn og unge om konsekvensene av deres handlinger på sosiale medier, sier Godou.



Hadde møte med Tiktok

Hos Barnevakten er de også svært opptatt av å hjelpe barn og unge å være kritiske til det de ser på sosiale medier.



– Det er viktig at man stopper opp og tenker seg om. Hvis man deler eller reagerer på videoen fordi man blir redd eller engstelig bidrar man til å spre trenden videre, sier Vestbøstad Vik.



Barnevaktens beste råd til foreldre Om ikke barna har hørt om fenomenet på sosiale medier, er det ikke sikkert at man bør lansere fenomenet for dem.

Oppfordre barn og unge til å ikke dele videre innhold som gjør dem opprørte. Da blir andre eksponert for innholdet. Det er bedre å snakke med foreldre, lærere, helsesykepleiere eller andre trygge, voksne

Vurder å bruke foreldreinstillinger på TikTok. Foreldre kan blant annet slå på et innholdsfilter og skrive inn nøkkelord som skal filtreres bort.



Oppfordre unge til å rapportere innhold til plattformen, og bruk ikke interessert-knappen for å fortelle algoritmene at man ikke ønsker mer av samme type innhold. Kilde: Barnevakten.no

Samtidig jobber de opp mot de store aktørene for å sikre at plattformer som Tiktok blir tryggere for barn og unge.

– Vi hadde et møte med Tiktok forrige uke der vi blant annet tok opp utfordringen med falske fenomener og trender som skremmer barn, sier Vestbøstad Vik.

Det viktigste er likevel at foreldre har god dialog med barna om sosiale medier.

– Man må trene på å snakke om dette. Den aller viktigste jobben er den foreldre gjør hjemme, og gjerne i god dialog med skolen. Det kan ha stor forebyggende effekt og bidra til å bevisstgjøre barnet, sier Vestbøstad Vik.