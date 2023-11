11-åring fikk bestille tannbleking: – Forkastelig

TANNBLEKING: Kaj Ask Bang trodde først at purringen datteren fikk var svindel. Foto: Privat

Da kona til Kaj Ask Bang (34) ringte og spurte om han hadde bestilt tannbleking, skjønte han ingenting.

På telefonen til deres 11 år gamle datter var det kommet en purring på 79 kroner fra WhiteBright.

– Jeg trodde først det var svindel, og vi ble enige om å bare ignorere det. Men så googlet jeg det og så at det er jo et ekte selskap, sier Bang.

PURRING: 11-åringen fikk denne meldingen på telefonen sin. Foto: Skjermbilde

Det viser seg at datteren har bestilt det hun trodde var en gratis prøve på en tannblekingspenn. I realiteten bandt hun seg opp til et abonnement der ny forsendelse kommer automatisk.

WhiteBright har tidligere hevdet at det tydelig kommuniseres at det er et abonnement.

– Forkastelig

Bang fikk logget seg inn på brukeren til datteren og fikk sagt opp abonnementet. Han ga i tillegg beskjed til WhiteBrights kundeservice om at datteren var mindreårig.

– Da fikk jeg et automatisk varsel om at det vil komme en faktura på 2000 kroner for en ny forsendelse.

PENN: Slik så tannblekingspennen ut tidligere. Siden har den kommet med ny merking. Foto: Privat

Haugesunderen er rystet over at datteren hans på 11 år har fått bestille et slikt produkt.

– Det er skummelt og forkastelig.



Det viser seg at det ikke var en spesielt vanskelig prosess.

– Det eneste hun måtte gjøre var å krysse av en boks hvor man bekrefter at man er over 18 år. Hvem som helst med en telefon kan jo bestille dette.

Les svaret fra selskapet lenger ned.



Foreldrene visste ikke

Tannblekingen ble bestilt den 4. november, uten at foreldrene visste det.

– Vi la merke til at 11-åringen plutselig var ivrig på å hente posten, men tenkte ikke mer over det.



Datteren mottok tannblekingspennen, men sier hun ikke brukte den. Nå er den kastet i søpla.

Det hele ble først oppdaget flere dager senere, da moren la merke til at det kom en tekstmelding med purring til datterens telefon.

Bang sendte umiddelbart en epost til WhiteBright 22. november. Men da han ikke fikk svar, kontaktet han TV 2 dagen etter.

– Står til stryk



– Både bestillingssystemet og kundeservicen står til stryk, mener 34-åringen.



– Vi kommer ikke til å betale noe. Hva skal de gjøre? De kan jo ikke kjøre en inkassosak til en på 11 år.

– Kravet er ugyldig

Hos Forbrukerrådet kjenner de til flere tilfeller der WhiteBright har sendt faktura til barn under 18 år.

– Vi hører jevnlig fra foreldre som opplever at barna har fått regning, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

PRESS: – Foreldre bør være bevisste på det kommersielle presset barn utsettes for, sier Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

– Personer under 18 år kan ikke sette seg i gjeld, eller kjøpe ting som skal betales gjennom en faktura de får tilsendt i ettertid. De kan heller ikke inngå abonnementsavtaler som koster penger uten at foreldrene samtykker, forklarer han.

– Må ha rutiner

Om unge under 18 får en slik regning fra selskapet, bør foresatte protestere overfor selskapet, ifølge Iversen.

– Dersom du sender en skriftlig protest på kravet, kan du skrive at kravet er ugyldig, siden avtalen er inngått med en mindreårig.

Han sier det er selskapet bak forsendelsen som må bevise at det er inngått en gyldig avtale med en myndig person.

– Selskapet må ha rutiner for å verifisere alderen på kundene sine. Hvis det viser seg at selskapet opplever at deres nåværende rutiner ikke i tilstrekkelig grad hindrer at mindreårige forsøker å inngå faktura-avtaler, bør de vurdere løsninger som mer effektivt hindrer mindreårige i å handle på faktura.

Selskapet skriver til TV 2 hjelper deg at de har tilfredsstillende rutiner, og at bestillinger fra mindreårige har skjedd «noen svært få ganger».

Mange klager

Forbrukerrådet har hittil i år fått rundt 600 henvendelser på Diamond Dental AS (tidligere Confluent AS), som er selskapet bak WhiteBright. Noen av henvendelsene gjelder faktura sendt til en mindreårig.

– Til sammenligning har vi mottatt 700 henvendelser på Elkjøp Norge AS og 350 henvendelser på Telenor Norge AS, sier Iversen.

Diamond Dental svarer via sin advokat Carl Bore at de er utsatt for sabotasje. Les mer lenger ned.

«BILAG 1»: Selskapet bak WhiteBright mener de er utsatt for falske bestillinger blant annet fra Indonesia, og legger ved dette som dokumentasjon. Foto: Skjermbilde

Faktura slettes

Under en time etter at TV 2 hjelper deg sender epost til selskapet, får Kaj Ask Bang mailen han har ventet på.

«Bekrefter herved at abonnementet er stoppet og at siste faktura er slettet/kreditert», skriver selskapet.

NETTVETT: – Lærdommen er igjen å snakke om nettvett med barna, sier Kaj Ask Bang. Foto: Privat

– Hadde han kontaktet vår klient med en gang pakken ble mottatt, ville dette blitt tatt hånd om lenge før forfall og ingen betalingspåminnelse ville da heller ha blitt sendt ut, skriver Carl Bore til TV 2 hjelper deg.



Kaj Ask Bang er glad det løste seg.

– Vi synes det er bra at de ordnet opp, men dette skulle aldri vært mulig.



Diamond Dental svarer også dette, via advokat Carl Bore:

«Fakturaen på 79 kroner er for lengst slettet. Kaj Bang ventet i nesten to uker etter pakkeutlevering med å kontakte kundeservice for å opplyse at datteren er under 18 år. Innen 48 timer ble Kajs e-post besvart av kundeservice med at fakturaen på den bakgrunn ble kreditert. Pakken ble utlevert 8. november og fakturaen forfalt 18. november.»

«Det hender noen svært få ganger at personer under 18 år legger inn en bestilling. Det er neppe mulig å unngå dette hundre prosent i noen nettbutikk. Absolutt alle som driver nettsalg vil innimellom, uten å vite det, kunne få en og annen bestilling fra person som er under 18 år. Dersom en bestilling er gjort av mindreårig og vår klient blir oppmerksom på det for eksempel fra foresatte, blir bestillingen alltid kansellert og faktura fullt kreditert umiddelbart.»

«Vår klient har den kontrollrutine at alle som ønsker å legge inn en bestilling aktivt må bekrefte at de er over 18 år gammel. Det er ikke mulig å legge inn en bestilling uten at dette er bekreftet. Dersom bestiller velger å lyve om sin alder, er dette ikke innenfor vår klients kontroll. Vår klient har stor omsetning og det har som sagt kun hendt svært få ganger at en mindreårig person har bestilt. Dette viser at vår klient har tilfredsstillende rutiner.»

«Vår klient er overrepresentert i henvendelsene (til Forbrukerrådet red. anm.) fordi vår klient utsettes for sabotasje og sjikane fra personer tilknyttet en lukket Facebook-gruppe. For eksempel har vår klient mottatt en falsk bestilling i TV 2-reporter Une Hagens navn. Vår klient har undersøkt dette og ser at bestillingen ble sendt fra en IP-adresse i Indonesia (se Bilag 1). At enkelte personer bevisst saboterer vår klients virksomhet via IP-adresser i fjerne land, er ikke noe vår klient kan noe for. Vår klient bekrefter for ordens skyld at dette er tatt hånd om og at kundeforholdet nå er sperret.»