100-åringen har vært vegetarianer hele livet

Nordmenn spiser for lite av flere ting, viser ny rapport. 100 år gamle Ernst mener han har funnet nøkkelen til et sunt liv.

Ernst Røgler (100) starter alltid dagen med et glass egenpresset appelsinjuice og kanskje ett stykke brød.

– Hvis jeg er sulten.

Hundreåringen har ikke den beste appetitten lenger, men er svært streng på hva han spiser: kun økologiske grønnsaker og aldri kjøtt eller fisk.

FORETREKKER JUICE: – Dette er bedre en kaffe, mener Røgler, som holder seg uten koffein. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Middag består av salater, råkost og poteter. Eller bønner og linser.

Hele sitt liv har han vært vegetarianer. Han mener selv at kostholdet har vært nøkkelen til hans helse og velvære.

– Det er jeg helt overbevist om.

Forbruket går feil vei

Onsdag publiserte Helsedirektoratet en rapport som viser at nordmenn spiser for lite av det som er bra for oss.

I 2022 gikk grønnsakforbruket ned, mens forbruket av fisk og frukt har gått jevnt nedover i ti år.

IKKE IMPONERT: Pilene peker feil vei for norsk kosthold. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Forbruket av kjøtt, salt og mettet fett er fortsatt for høyt.

– Vi kan slå fast at vi ikke har hatt en ønsket utvikling i norsk kosthold de siste årene, sa divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Var uhørt

Den vegetariske livsstilen fikk Ernst Røgler prentet inn med morsmelken. Hans mor og far stiftet nemlig Norges Vegetariske Landsforbund i 1934.

SPREK: Ernst Røgler bor fortsatt hjemme i en stor enebolig i Asker, til tross for hans generøse alder. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

På den tiden var det kontroversielt å ha et vegetarisk kosthold.

– Det var uhørt. Folk var skeptiske og man ble sett på som litt smårar, forteller Røgler.

Men burde flere gjort noe lignende?

Ja, ifølge professor ved Universitetet i Bergen, Lars T. Fadnes.

Fadnes har sett på kostholdsmønstre og hvordan det, ikke overraskende, påvirker sykdom.

– Et plantebasert kosthold med mye fullkorn, grønnsaker, frukt, belgvekster og nøtter er forbundet med lavere forekomst av blant annet hjerte- og karsykdommer, og er også forbundet med økt levealder.

– Har Ernst spist mye av dette er det altså god grunn til å tenke at et sunt kosthold har bidratt til at han har holdt seg frisk, sier Fadnes.

– Ikke akkurat billig

På Coop Mega Ullevål i Oslo er det flere kunder som kjenner seg igjen i Helsedirektoratets funn.

– Med en gang jeg flyttet hjemmefra ble det lite fisk. Jeg er mest glad i sushi, og det er ikke akkurat billig. Stipendet strekker rett og slett ikke til, sier student Ragnhild Kvistad.

FOR DYRT: Studentøkonomien strekker ikke til, sier Ragnhild Kvistad om eget fiskeforbruk. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Ved kjøttdisken står Vetle Dalberg.

– Jeg spiser definitivt mer kjøtt enn fisk til middag, sier han til TV 2.

– Hvordan kunne det vært enklere å spise mer sjømat og grønnsaker?

– Det kjedelige svaret er jo pris. Ikke at rødt kjøtt nødvendigvis er så billig, smiler han, og fortsetter:

PRIS OG TILGJENGELIGHET: Vetle Dalberg vil gjerne spise sunnere, hvis det hadde vært enklere. Foto: Magnus Nøkland \ TV 2

– Men hvis ting er billig og lettere tilgjengelig, så blir det enklere å velge det også.

Mener det kan forlenge liv

Forskerne ved UIB mener å kunne se at forskjellen på et gunstig og et ugunstig kosthold kan utgjøre rundt ti leveår.

Fadnes ber myndigheten nå ta større grep for å dytte folk i riktig retning.

– Sett i lys av utviklingen i Norge de siste årene vil det nok være klokt at Helsedirektoratets innspill om lavere beskatning på sunn mat og høyere avgifter på usunn mat som et virkemiddel blir fulgt raskt opp.

– Velkommen etter

Røgler holder seg også unna tobakk og alkohol, som han tidligere har fortalt til Av-og-til. Også lokalavisen Budstikka har omtalt 100-åringens livsstil.

Han vil gjerne at flere skal få øynene opp for det vegetariske liv.

– Til dem sier jeg velkommen efter.

TEAM: Også Røglers to sønner holder seg til vegetarisk kosthold. De hjelper ofte faren sin med middag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Helsedirektoratet påpeker at det finnes rom for kos i det norske kostholdet, men at flere kan tenke på hverdagsmaten.

Det mener de myndighetene bør bidra med.

– Det er litt for enkelt å velge usunt i dag. Man skal være ganske bevisst for å stå imot noen ganger. Samtidig vet vi at pris og tilgjengelighet er de viktigste virkemidlene, sier Granlund.