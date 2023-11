Ingunn var på jobb – ble knivstukket 16 ganger av student

Sensommer har blitt til vinter. Det er gått to og en halv måned siden Björnsdóttir var her sist.

Venstrebeinet halter litt. Flere områder på armen er hun nummen – som om hun er bedøvet.

Krykken har hun likevel lagt igjen hjemme. Ellers klarer hun ikke å begrense hvor mye hun går.

– Det er fint å være tilbake, men også litt spesielt.

TILBAKE: Før Ingunn Björnsdóttir kom til Oslo, visste hun ikke hvordan hun kom til å reagere på å være tilbake. Foto: Erik Edland / TV 2

Forberedte møte

Björnsdóttir forsker og underviser ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo. Det har hun gjort de siste ti årene.

– Som ung bestemte jeg meg for at jeg aldri ville bli i en jobb jeg synes er kjedelig.

Morgenen den 24. august var som starten på en hvilken som helst annen arbeidsdag.

Hun var innom nærbutikken for å kjøpe med seg frokost. Hun hentet dagens første kaffekopp i kantina på kontoret på Marienlyst.

KONTOR: Ingunn Björnsdóttir har kontor i Statens Arbeidsmiljøinstitutt på Majorstuen. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Det var rett og slett en helt vanlig dag, sier hun.

Da klokken var litt over 14, gjorde hun og en kollega de siste forberedelsene til et møte med en student.

Da de satte seg ned overfor hverandre på kontoret, ante hun ikke at øyeblikket kom til å forandre livet hennes.

At hun straks kom til å kjempe for livet på gulvet etter å ha blitt knivstukket og kuttet 16 ganger.

TENKER TILBAKE: På et tidspunkt var Ingunn Björnsdóttir overbevist om at hun kom til å dø. Foto: Erik Edland / TV 2

Forsvarte seg

Det første hugget traff Björnsdóttir i halsen.

– Den første tanken som gikk gjennom hodet mitt, var undring. Jeg skjønte ikke hva som skjedde.

Så kom frykten.

– Det ble tydelig at det var meg han skulle ta. Og han traff meg i halsen, så jeg tenkte raskt at dette kommer jeg ikke til å overleve. Da ble jeg redd.

– Hva gjorde du da?

– Jeg skrek. Det er det man gjør når man blir redd.

Björnsdóttir forsøkte å forsvare seg med hendene. Hun fikk dype kutt, men kjente ikke smerten. Hun hadde for mye adrenalin i kroppen.

SKADER: De fysiske arrene etter angrepet vil Ingunn Björnsdóttir trolig bære resten av livet. Foto: Edland TV 2

– Det føltes som det varte i en evighet, sier hun.

Så traff et hugg henne i buken.

– Det var da jeg tenkte: Jeg kommer til å dø.

Ville stoppe blødningen

Døren til kontoret brast opp.

Flere kolleger stormet til for å hjelpe. Noen ringte etter politi og ambulanse.

Så fikk kollegaen og en annen kontroll på gjerningsmannen.

Björnsdóttir klarte å karre seg på beina.

– Jeg beveget meg ut døra. Samtidig kjente jeg at den ene foten min ikke fungerte. Den bare hang og dinglet, sier hun.

Under strømpebuksen skjuler det seg et stort kutt på leggen. Skaden gjør at hun fortsatt halter litt i dag- Foto: Edland TV2

Hun haltet inn på kopirommet like ved og kollapset.

Da hun lå på gulvet, så hun opp på ansiktene til kolleger.

– Jeg husker det meste. Jeg husker hva som skjedde rundt meg, og jeg husker hva jeg tenkte på. Men jeg var nok på et tidspunkt nær ved å besvime.



De bandt armer og bein. Så holdt de lemmene hennes høyt i håp om å stoppe blødningen.

– Jeg følte ingen smerte. Det var overraskende og faktisk litt interessant. Ikke før jeg var på sykehuset, kjente jeg smerte, sier hun.

Vanskelig å forstå

Fremdeles sliter Björnsdóttir med å forstå hvorfor angrepet skjedde.

– Hvem er du som lærer for studentene dine?

Hun ler.

– Det er et vanskelig spørsmål.



STOLT: Ingunn Björnsdóttir forteller at hun er glad i kjemifag, men at det faktisk er litt tilfeldig at hun endte opp på farmasistudiet. Foto: Erik Edland / TV 2

Så tenker hun seg om.

Björnsdóttir sitter på et møterom på Thon Hotell Ullevaal.

De siste månedene har hun tilbrakt på Island med familien for å komme seg etter angrepet. Nå er hun tilbake i Oslo for første gang hvor hun blant annet deltar på en konferanse.

– Og det kommer nok an på hvem du spør. Noen synes kanskje jeg er for streng, andre at jeg er for ettergivende. Noen synes kanskje også at aksenten min er vanskelig.

Strøk på eksamen

Björnsdóttir vokste opp på en bondegård på nord-øst Island i nærheten av Ásbyrgi. Egentlig så langt vekk fra alt man kan komme, ifølge henne selv.

Og selv om hun har bodd i Oslo siden 2013, er det lett å høre hvor hun er fra.

– Det jeg liker best ved jobben, er å treffe de unge menneskene. Spesielt når jeg setter dem på gruppeoppgaver i etikk og de overgår forventningene mine, sier hun.

STOLT: Ingunn Björnsdóttir lyser opp når hun snakker om hvordan elevene presterer på studiet. Foto: Edland TV2

Andre deler av jobben er mindre lystig.

TV 2 erfarer at møtet med studenten den 24. august handlet om hvorfor han hadde strøket på eksamen.

– Det var et helt vanlig møte som foregikk på en vanlig måte. Det var ikke noe uvanlig med samtalen før det skjedde, sier hun.

Björnsdóttir vil ikke spekulere i hvorfor studenten agerte som han gjorde.



– Det kom fullstendig uventet. Jeg tror ikke det er noen måte vi kunne forutsett dette.



Da smerten kom

Nødetatene ankom etter kort tid. Björnsdóttir ble hastet inn i ambulansen og omringet av personell.

ETTERFORSKNING: Politiet på stedet etter knivstikkingen den 24. august. Foto: Lage Ask / TV 2

Spørsmålene var så mange at hun ikke rakk å tenke.

– Jeg fikk høre at jeg var kritisk skadet, men jeg forsto ikke helt hva det betød. Jeg var bare kjempeglad og kjempetakknemlig for at jeg var i live, sier hun.



Første gang hun kjente på smerte, var i sykehussengen.

En sykepleier satte en sprøyter i lår og mageregionen hennes for å hindre blodpropp. Björnsdóttir har nemlig sprøyteskrekk.



– Jeg hater nålestikk, og det gjorde vondt. Det sier litt om hvordan kroppen fungerer.

HARDT SKADET: På sykehuset ble Björnsdóttir operert. Hun beskriver dagene der som hektiske, med mange samtaler med politiet, helsepersonell, universitetet og venner og familie. Foto: Privat

Nekter straffskyld

Fremdeles er saken under etterforskning. Politiadvokat Mari Bystrøm Julnes opplyser at de venter på innhenting av Björnsdóttirs journaler fra Island.

Siktede er fremdeles varetektsfengslet og siktet for drapsforsøk og grov kroppsskade.

LEDES HERFRA: Fremdeles er gjerningsmannen siktet for drapsforsøk, noe han nekter straffskyld for. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Samtidig er det gjort en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. Politiet ønsker ikke å si noe om hva den konkluderer med.

Siktedes forsvarer, advokat Petar Sekulic, sier til TV 2 at klienten ikke erkjenner straffskyld for drapsforsøk.

– Overfor den ene fornærmede erkjenner han straffskyld for grov kroppsskade. Overfor den andre erkjenner han ikke straffskyld. Skaden han påførte henne, var et rent uhell slik han ser det, sier Sekulic.

FORSVARER: Advokat Petar Sekulic representerer den siktede i saken. Foto: Per Haugen / TV 2

– Hvordan har han det nå?

– Han er preget av saken. Han er fullstendig klar over sakens alvor, men han innser at dette er noe han må ta konsekvensene av, og det gjør han allerede, sier han.



– Svært spesiell sak



Bistandsadvokaten til Björnsdóttir, advokat Hege Salomon, beskriver saken som «svært spesiell og sjokkerende».

Hun mener hjelpen fra kollegene var helt avgjørende.

– Jeg vet ikke hvordan det ville gått hvis ikke de kom til stedet. Det var små marginer og kunne blitt et fatalt utfall, sier Salomon.

I RETTEN: Bistandsadvokat Hege Salomon vil bistå begge de fornærmede kvinnene i rettssaken som kommer. Foto: Kent Skibstad / NTB

Salomon er også bistandsadvokat til kollegaen, som er den andre fornærmede i saken.

– Galgenhumor hjelper

I dag er Ingunn Björnsdóttir sykmeldt. Hun har ikke begynt å tenke på om hun vil tilbake i jobben.

– Jeg tar en dag av gangen. Nå vil jeg være sammen med familien.

I BEHANDLING: Ingunn Björnsdóttir får behandling hos fysioterapeut to ganger i uken. I tillegg går hun i traumebehandling. Foto: Edland TV2

Uansett synes hun det har vært fint å komme tilbake til kontoret i Oslo.

– Jeg syntes ikke det var ubehagelig å være der. Det er jo bare et kontor, sier hun.

Björnsdóttir er full av lovord om sykepleierne hun møtte både på Ullevål sykehus og på Island i tiden senere.

Samtidig mener Björnsdóttir hun har kollegene å takke for at hun fortsatt er i live.

FAMILIEKJÆR: Ingunn Björnsdóttir har en sønn og en datter. Hun ser frem til å tilbringe tid med dem fremover. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg har regnet litt på det, og jeg er helt sikker på at jeg har flere liv enn katten.

Björnsdóttir er lystig til sinns under hele intervjuet.



– Jeg er mest av alt i godt humør fordi jeg overlevde. Det kan jeg takke kollegaen min som var til stede på møtet for, og de andre som kom til åstedet. De gjorde alt riktig.



– Har du likevel hatt perioder etter dette hvor det ikke har vært så lett?

– Ja, men det har ikke vært lange perioder. Det hjelper ingenting. I en sånn situasjon hjelper det å ha humør. Litt galgenhumor hjelper masse, sier hun.