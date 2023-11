Ingen kontakt på flere timer: – Det gjør meg svært bekymret

SKAL VÆRE OMRINGET: Shifa-sykehuset i Gaza by fredag. Lørdag morgen kommer det meldinger om at sykehuset er omringet av israelske soldater. Foto: Ismail Zanoun / AFP

Vi advarer mot sterke bilder i denne saken.

– Sykehuset er uten strøm, internett og til og med vann og medisinske forsyninger, sier sykehusdirektør Mohammad Abu Selmeyah til Al Jazeera.



Han forteller at pasienter har begynt å dø ved sykehuset.

– Alt jeg kan si er at liv har begynt å gå tapt. Pasienter dør hvert minutt, selv babyer i kuvøser, sier Selmeyah.

I en melding publisert på Twitter skriver Al Jazeera at en tredjedel av de som befinner seg på sykehuset, er barn.

– Dette er øyeblikket vi har advart hele verden om. Generatorene er av, alle strømkilder er av, sier sykehusdirektøren.



SKADDE: Bilder tatt av nyhetsbyrået AFP viser innsiden av Shifa-sykehuset fredag. Foto: Khader Al Zanoun / AFP

– Svært bekymret

Lindis Hurum, generalsekretær i Leger Uten Grenser, forteller at hun ikke lenger får kontakt med kolleger som jobber ved sykehuset.



– Det gjør meg svært bekymret for deres liv og for pasientenes, sier hun til TV 2.

BEKYMRET: Generalsekretær Lindis Hurum forteller at de har cirka 300 kolleger inne på Gazastripen. Mange har flyktet sørover. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Siste kontakt var i tidlig lørdag morgen, da var hun i kontakt med en lege ved sykehuset. Hun beskriver samtalen som utrolig «opprørende og fortvilende».

– Han var redd for sitt eget liv. Han var fortvilet, men også sint over at dette får lov til å fortsette, sier Hurum.

Mens hun snakket med legen, hørte hun lyden av luftangrep i bakgrunnen.

– Han fortalte at de har gjort operasjoner gjennom natten, men at de langt ifra klarer å gi hjelp til alle som trenger det, sier Hurum.

Israel har bedt sivile «evakuere» fra det nordlige Gaza, hvor Shifa-sykehuset ligger.

– Han spurte: «Hvor skal vi dra? Her ligger det nyopererte pasienter, fødende kvinner, mennesker med andre helsetilstander, som kan være livstruende uten medisiner. Det finnes ingen ambulanser».

Samtidig fortalte legen at han er fast bestemt på å bli ved sykehuset.

– Det er deres plikt som leger, selv om de er vel vitende om at det vil kunne føre til at de også mister livet, sier hun.

– Som om Ullevål sykehus var under angrep

Ifølge Hurum er det er helt umulig å drive et sykehus uten strøm.

– Mennesker dør mens vi snakker nå i et stort antall. Det er spedbarn som ligger i kuvøse og det er mennesker som ligger med pustemaskin. Det er ingen ende på lidelsene som utspiller seg.

For at nordmenn skal forstå alvoret, tegner hun et bilde av hvordan dette ville sett ut i Oslo.

– Dette er som at Oslo skulle vært beleiret og at Ullevål sykehus var under angrep, og at alle legene og sykepleierne og pasientene som ligger inne på sykehuset nå ikke kan komme seg noe sted, sier hun.

– Det håper jeg alle kan sette seg inn i.

– Uhyrlige overgrep

Det som nå skjer på Shifa-sykehuset på Gazastripen er et ekstremt brudd på folkeretten, mener den norske legen Mads Gilbert.

– Det palestinske folket i Gaza blir utsatt for planlagte uhyrlige menneskeskapte overgrep. Dette må ta slutt, sier Gilbert til NTB lørdag formiddag.

Reuters meldte i 11-tiden at 39 spedbarn har dødd på sykehuset som følge av mangel på strøm, oksygen og medisiner.

Dette medfører ikke riktighet. Kort tid etter korrigerte nyhetsbyrået meldingen og skrev at 39 barn er i risiko for å dø ved sykehuset.

Over 4300 barn er drept i Gaza siden 7. oktober.

– Det palestinske folket i Gaza utsettes for et systematisk folkemord, sier Gilbert.



Massivt omfang

Sykehusdirektør Selmeyah forteller at Shifa er omringet av israelske styrker, og at det har vært en rekke angrep det siste døgnet.

– Sykehusområdet er omringet og bygningene er mål. Alle som beveger seg inne på området er et mål. De israelske okkupasjonsstyrkene er utenfor og forhindre alle fra å flytte på seg, sier Selmeyah.

STRØM: Et barn får behandling på sykehuset fredag. Lørdag er det ubekreftede meldinger om strømbrudd på sykehuset. Foto: Khader Al Zanoun / AFP

Opplysningene er så langt ikke bekreftet av uavhenige kilder.

Den palestinske journalisten Mustafa Sarsour skal være den eneste journalisten som befinner seg på sykehuset.

Han forteller at det er droner i luften over sykehuset og at alle som beveger seg ut risikerer å bli skutt.

– En familie forsøkte å forlate sykehusområdet, men da de kom til den ytterste porten ble de alle sammen drept, sier han til Al Jazeera.

– Ingen kan forlate sykehusområdet som følge av harde kamper, sier Sarsour.

Må grave massegraver

Den palestinske helseministeren opplyser, ifølge Al Jazeera, at de som befinner seg på sykehuset blir tvunget til å grave ned lik med sine egne hender.

– Vi er omringet. Vi kan ikke begrave våre døde. Vi må lage en massegrav i området rundt sykehuset, sier helseminister Monir al-Bashr.



DREPT: Døde mennesker, som ble drept i et angrep som traff en skole i Gaza by, ligger utenfor Shifa-sykehuset fredag. Foto: Khoder al-Zaanoun / AFP

NRK skriver at de, i samarbeid med Faktisk Verifiserbart, har analysert og verifisert flere videoer fra Shifa-sykehuset, lørdag natt og morgen. Videoene viser skadde og livløse barn og voksne på sykehusområdet.



– Vi har ingen hjelpemidler eller maskiner til å grave for oss, men vi må begrave likene for å forhindre at det bryter ut en epidemi. Disse likene har ligget på gaten i flere dager, sier al-Bashr, ifølge Al Jazeera.



All kommunikasjon kuttet

Tidligere lørdag morgen meldte Al Arabiya at israelske styrker skal ha omringet tre sykehus i Gaza by.

Ifølge TV-stasjonen har de israelske styrkene rykket fram mot Shifa-sykehuset fra fire kanter.

Israel hevder Hamas har et kommandosenter under sykehuset, noe som avvises både av Hamas, sykehusets ledelse og norske leger som Mads Gilbert som tidligere har jobbet ved sykehuset.

Israel hevder å ha delt beviser med allierte land, men ingen har gått god for påstanden.

– Det lar seg ikke gjøre å fastslå sannhetsgehalten i de israelske påstandene, sier en vestlig sikkerhetskilde til The Wall Street Journal.

Det samme gjelder Israels påstand om at Hamas holder noen av de israelske gislene fanget i tunneler under sykehuset.