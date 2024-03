Ingebrigtsen-saken: Ikke ferdig etterforsket

Siden oktober i fjor har politiet etterforsket saken mot Gjert Ingebrigtsen. Den er fortsatt ikke ferdig, melder politiet fredag.

– Denne uken var alle etterforskningsskrittene fra politiets sin side gjennomført, og det var gitt en frist til bistandsadvokater og forsvarere om å komme med anmodning om etterforskningsskritt innen 19. mars, sier politiinspektør Terese Braut Våge.

En av bistandsadvokatene kom med anmodning om etterforskningsskritt, som politiet har tatt stilling til.

Politiet skriver videre at de vil gjennomføre flere avhør av personer som ikke er avhørt i saken tidligere, som følge av anmodningen.

– En sentral del av etterforskningen er avhør. Av hensyn til etterforskningen og taushetsplikten vil politiet ikke komme med ytterligere opplysninger om innholdet i forklaringene, sier Braut Våge.

Gikk ut i kronikk

Når saken er ferdig etterforsket vil det komme en påtalevurdering.

– Det regner vi med vil skje innen utgangen av april, sier Braut Våge.

Det var i fjor høst at gikk løpebrødrene Jakob, Filip og Henrik ut i VG, der de hevdet seg utsatt for vold i oppdragelsen, og at det lå bak bruddet med ham som trener.

Politiet åpnet etterforskning av løpetreneren på bakgrunn av sønnenes VG-kronikk.

I februar sa Braut Våge at saken gikk inn i en avsluttende fase.

TRENER: Ingebrigtsen har hele tiden nektet for anklagene rettet mot han. Foto: Frode Sunde/TV 2

Siktet for kroppskrenkelse

I desember i fjor ble Ingebrigtsen siktet for kroppskrenkelse. Dette ble ikke kjent før i februar.

Ingebrigtsens advokat, John Christian Elden, fortalte til TV 2 at siktelsen dreide seg om en hendelse flere år tilbake.

– Politiet har siktet Gjert Ingebrigtsen for ett tilfelle hvor han skal ha slått et håndkle etter en fornærmet for flere år siden, noe som ansees som en mulig kroppskrenkelse. Dette forholdet har han forklart seg om overfor politiet, sa Elden til TV 2 da nyheten ble kjent i februar.

Elden sa også at de antok at saken ville bli henlagt når påtaleavgjørelsen ble klar.

Gjert Ingebrigtsen har selv benektet anklagene rettet mot ham.