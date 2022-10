Influenser til krig mot useriøse skjønnhetsklinikker

– Jeg ser klinikker som ønsker å få kunder som ikke egentlig har et kompleks, men som i stedet heller blir påført et kompleks, sier influenser Veronica Simoné Fjeld.

ULOVLIG REKLAME: Sammen med TV 2 leter Veronica Simone Fjeld aka YummyMummy opp ulovlig skjønnhetsreklame. Det tar ikke lang tid å finne flere eksempler. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Stavangerkvinnen skyr den aggressive, massive og i mange tilfeller ulovlige markedsføringen av kosmetiske inngrep og medikamenter i sosiale medier.

Bryter loven

– Et omfattende antall klinikker over hele landet bryter loven når de markedsfører kosmetiske inngrep, omtaler eller viser bilder av legemidler, eller viser før og etterbilder, forklarer Fjeld.

Hun mener dette er ekstra problematisk fordi reklamen ofte treffer unge og usikre ungdommer som er lett påvirkelige.

– En kan jo tenke hvordan man ville reagert dersom det var alkoholreklame en ble eksponert for. Noe som også er forbudt å markedsføre her i landet.

DUGNAD: – Jeg har på dugnad brukt åtte år på å overvåke denne bransjen i sosiale medier. Jeg har sett hvordan klinikkene har tatt over etter bloggerne og hvordan de på sine bedriftskontoer nå mikser personlig innhold med reklame, sier Fjeld. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Fjeld mener myndighetene i for liten grad følger opp lovbryterne som reklamerer for ulike skjønnhetsinngrep, medikamenter og behandlinger.

– Problemet er at enkelte aktører i bransjen tilsynelatende får lov å bryte norsk lov når det kommer til hvordan de markedsfører seg.

TikTok og Insta

Hun forklarer at mange mindreårige mottar reklame på TikTok, Instagram og på andre sosiale plattformer. Mye er reklame publisert av norske aktører og skjønnhetsklinikker.

– De er i feeden til barn under 18 år. Det er ekstra viktig at de følger norsk lov og retningslinjer for markedsføring. Bakteppet er jo blant annet at ungdom, særlig jenter, sliter med dårlig psykisk helse. Og kropps- og utseendepresset er jo en av årsakene, tordner Fjeld.

FØR - ETTER: – Det kan være å vise et før-bilde av helt naturlige normale lepper, for så å vise et etter-bilde av store, voluminøse lepper som ikke er anatomisk vanlige. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

I dag er det knapt en centimeter på kroppen som ikke kan forskjønnes.

– Jeg ser jo at de bruker begrep og bilder som appellerer til folk sin usikkerhet, og det er jeg kritisk til.

– Hva tenker du om utviklingen?

– Vi har jo gått fra å være et folk i Norge som egentlig ikke brukte løsvipper annet enn til den røde løperen. Nå er fyldige vipper og injeksjoner like normalt som smør på brødskiven.

Aktivist

Under profilen YummyMummy går hun i strupen på aktører som bryter loven. Hun har flere tusen følgere på Instagram som støtter hennes private «korstog».

– Jeg ser på meg selv som en slags aktivist.

Men Fjeld presiserer at hun på generelt grunnlag ikke er imot denne skjønnhetsbransjen.

– De må få lov å eksistere på likt grunnlag med alle andre bransjer, men jeg krever at de forholder seg til norsk lov. Det er veldig positivt at det finnes noen aktører der ute som er foregangsfigurer og som alle i bransjen burde ha som forbilder, sier Fjeld.

– Men det er dessverre en stor andel av aktørene i denne bransjen som ikke forholder seg til lovverket som er regulert av Forbrukertilsynet, Helsetilsynet og Legemiddelverket. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor ingen slår ned på dette?

Voldstrusler

Fjeld er truet med både vold og politianmeldelser etter at hun irettesetter aktører som hun mener bryter loven.

PÅ NETT: Influenser Veronica Simoné Fjeld oppdaterer jevnlig følgerne sine i sosiale medier. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Hun er blitt influenser på heltid, fordi hun mente bransjen trengte en tydelig motstemme. Via følgerne sine har hun fått mange tips om useriøse klinikker og ulike lovbrudd.

Det er i dag klare krav både til de som utfører ulike typer injisering og skjønnhetsinngrep. Også markedsføring av disse tjenestene og produktene er strengt regulert.

Sammen med Fjeld studerer TV 2 en rekke ulike kontoer som spyr ut bilder og vidoer via TikTok, Instagram og Snapchat. Det florerer med ulovlig reklame i sosiale medier.

ULOVLIG: YummyMummy viser frem ulovlig reklame på Instagram. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Flere i bransjen følger ikke norsk lov og retningslinjer, og jeg opplever at det ikke får noen konsekvenser for mange. Og derfor så fortsetter de. Men for meg er det helt uforståelig at det går an, sier Fjeld.

Blokkert

YummyMummy blir ofte blokkert og kommentarene hennes slettet fra ulike kommentarfelt.

– Det tror jeg jo handler om at det er vanskelig å forholde seg til kritikk. Og det er vanskelig når de mottar lenker til lovverket. Da forstår jeg at de blir de stresset, sier Fjeld.

FORBEDRINGSPOTENSIALE: YummyMummy er stadig på klinikker som ikke følger loven. Mange blokkerer henne. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Men noen klinikker tar kritikken innover seg.

– Og de gjør en endring. Det er disse kundene bør oppsøke.

Fjeld er mest opptatt av de unge som utsettes for en massiv påvirkning gjennom sosiale medier.

– Det er blitt sånn at vi går og tar botox eller fillere i lunsjen på jobb. Det har blitt mer eller mindre normalt i mange kretser. Det handler også om at bransjen har fått lov å markedsføre seg uten at noen har regulert dette. Og da blir det normen.