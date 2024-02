Ikke kontroll på brann i Fredrikstad

Nødetatene rykket natt til fredag ut til en brann i et sentrumsbygg i Fredrikstad. Politiet meldte først om brannen klokken 04.22, og like før klokken 04.30 opplyste politiet at det brant i tredje etasje i bygget,



– Tett røyk på stedet, skrev de.

Brannvesenet har ikke klart å få kontroll på brannen i morgentimene.

– Brannvesenet melder at det per nå ikke er spredningsfare til andre bygg, men det er ikke kontroll på brannen i bygningen, skriver Øst politidistrikt i en oppdatering klokken 08.08.

Det er et gammelt bygårdsbygg som brenner. Bygget rommer diverse lokaler, og Fredrikstad hotell ligger i umiddelbar nærhet.



– Det er ikke meldt om skadede eller savnede personer, og det er ingen som ikke er gjort rede for, sier operasjonsleder Lisbeth Mjøsund i Øst politidistrikt til TV 2 tidligere fredag.

IKKE KONTROLL: Nødetatene har jobbet på spreng, men foreløpig ikke fått kontroll over brannen. Foto: Utrykningsnytt

Tre personer fra leiligheter i tilstøtende bygg var i 5.30-tiden evakuert, og like før klokken 06.00 meldte politiet at gjester og ansatte ved hotellet blir evakuert.



– Per nå er cirka 20 personer evakuert, og vi vurderer ytterligere evakuering fortløpende, skriver politiet i en oppdatering klokken 6.46.

Politiet ber beboere holde vinduer lukket og ikke oppsøke røykfylte områder.

Kråkerøybrua, som forbinder øya Kråkerøy med fastlandet i Fredrikstad sentrum, er stengt på grunn av brannen.

Redningsskøyta «Ragnar Stoud Platou» er til stede i Fredrikstad for å bistå i brannen, skriver Redningsselskapet på X.