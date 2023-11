IDF har omringet Gaza, og sier tunnelene står for tur

Etter å ha delt Gazastripen i to og omringet Gaza by, bruker israelske bakkestyrker sprengladninger for å ødelegge tunnelnettverket til Hamas, uttaler IDF. Hamas-topp utfordrer IDF og ber dem vise at de har utrettet noe som helst annet enn å ta livet av sivile.

Samtidig ser vitner på avstand hvordan himmelen lyser opp over Gaza by. Men hva som skjer med de sivile og sykehusene i det omringede området natt til onsdag, har TV 2 foreløpig ikke verifisert informasjon om.

Saken oppdateres

IDF: Angriper med sprengladninger



Onsdag er målet å finne tunnelene og sette dem ut av spill, idet den israelske offensiven går inn i en ny fase, ifølge IDF.

Ingeniørstyrker bruker sprengladninger for å ødelegge nettverket av tunneler som strekker seg over flere hundre kilometer, sier kontreadmiral Daniel Hagari, som er talsperson for Israels væpnede styrker (IDF).

To kilder i Hamas og gruppen Islamsk hellig krig sier israelske stridsvogner har møtt kraftig motstand fra Hamas-krigere som bruker tunnelene til å utføre bakholdsangrep.

Nyhetsbyrået Reuters sier det ikke har vært mulig å bekrefte opplysningene fra noen av sidene.

MANDAG: Bildet er tatt utenfor Al-Shifa i Gaza by den 6. november. Sivile som har søkt tilflukt ved sykehuset samler seg rundt tildekkede kropper mens IDF omringer byen. Verifisert av nyhetsbyrået AFP. Foto: BASHAR TALEB / AFP / NTB

Frykter angrep mot sykehus

Samtidig befinner det seg en stor sivilbefolkning i området fortsatt. Mange har ikke kunnet evakuere.

– Vi følger opp meldinger fra våre kolleger i området nær Gaza's Al-Shifa-sykehus, skriver Al Jazeera natt til onsdag. Ifølge kanalen meldes det om intesnst bombardement i området. Israel har hevdet at sykehuset befinner seg over Hamas-tunneler, og har lagt frem bilder og videoer som skal bevise det.

Kanalen melder i tretiden natt til onsdag om flere dusin døde i bombeangrep mot fire nabolag i Gaza by. Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa er sårede fraktet til Al Shifa-sykehuset.

Heller ikke meldingene fra Al Jazeera har foreløpig latt seg bekrefte. Forholdene for journalister nord på Gaza-stripen er livsfarlige. Bilder fra stedet må verifiseres før de kan publiseres.

Tusener av sivile skal ha søkt tilflukt på sykehuset. Det er ikke kjent hvor mange av disse som har evakuert i løpet av helgen, men Palestinske røde halvmåne og ansatte på sykehuset sier de ikke kan evakuere fordi det ikke er mulig å flytte syke og sårede. Sykehusets ansatte benekter at det befinner seg en Hamas-base på sykehuset.

GISLENE. I Israel frykter mange at gislene kan bli skadet eller drept i de voldsomme angrepene, mens de ber om at de skal reddes og hentes hjem. Foto fra solidaritetsmarkering med Israel i Romania Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

Frykter for israelske gisler

Forsvarsminister Yoav Gallant sier Israel har «ett mål – Hamas-terrorister i Gaza, infrastrukturen deres, kommandantene, bunkerne, sambandssentralene». Mange israelere frykter samtidig at kampene i Gaza innebærer økt fare for gislene som holdes i den beleirede enklaven og som antas å være i tunnelene.

– Jeg utfordrer Israel til å vise til noe de har oppnådd militært på bakken så langt, annet enn å drepe sivile, sier Hamas-topp Ghazi Hamad til Al Jazeera.

– Gaza lar seg ikke knekke og vil forbli en torn i strupen på amerikanerne og sionistene, sier han.

Siden krigsutbruddet for en måned siden er over 10.000 palestinere drept i israelske angrep mot Gazastripen, ifølge tall fra helsedepartementet i den beleirede enklaven. Krigen startet etter at Hamas angrep Israel 7. oktober, der over 1400 mennesker ble drept, ifølge israelske tall.

NTB / TV 2