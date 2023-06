SKUTT: Espen Evjenth ble selv skutt i fjor sommer. Nå er han sint etter at lekkasjer fra en evalueringsrapport sier at skytingen kunne vært unngått. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Organisasjoner raser etter lekkasjer om at Oslo-skytingen kunne vært unngått: – Må vite at det ikke skyldes vondvilje, sier lederen for støttegruppa

Leder for støttegruppa:

– Jeg kunne unngått å bli skutt, sier Espen Evjenth.

Han er leder for støttegruppa for alle som ble berørt av terroren og ble selv skutt i hodet under skytinga i Oslo sentrum i fjor sommer.

Foreningen Fri, Støttegruppa og Oslo Pride kalte tirsdag inn til pressekonferanse om medielekkasjene som kom i løpet av tirsdagen.

SORG: Blomster og regnbueflagg ble lagt ned etter skytingen i Oslo 25. juni. Foto: Arill Riise / TV 2

Kunne vært avverget

Tirsdag publiserte NRK en artikkel der det kommer fram at en evalueringsrapport mener at terrorangrepet i Oslo kunne vært unngått.

VG skriver at rapporten også sier det er mulig at PST-spaning kunne avslørt terrorsiktede Zianar Matapour.

Ifølge VG har utvalget avdekket at PST for flere år siden identifiserte terrorsiktede Zaniar Matapour som en mulig angrepsutøver.

BEKYMRET: Terrorsiktede Zaniar Matapour Foto: Politiet

Avisen skriver at PST senest i fjor vår var bekymret for at Arfan Bhatti, som også er siktet i saken, kunne komme til å bruke en sårbar og radikalisert Matapour.

Se pressekonferansen her:

– I kveld står vi sammen

Evjenth i støttegruppa sier at han krever svar på at dette ikke skyldes vondvilje hos PST.

– I dag er jeg sint, sier han.

– Jeg lurer på hva i systemet som har sviktet.

Marita Holmeset-Varpe som er leder for foreningen «Fri» sier det har vært tungt å lese det som har kommet fram i media i dag.

– I kveld står vi sammen med støttegruppa sier Holmset-Varpe.

SAMMEN: Lederen for foreningen Fri mener det er viktig at de skjeve organisasjonene står sammen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Det er viktig for oss å stå her sammen med de berørte. Det er viktigere noen gang å skape en trygg festival i år, sier Dan Bjørke i Oslo Pride.

Rapporten skal legges fram klokken 12 torsdag, men NRK og VG har fått tilgang til deler av den i forkant.