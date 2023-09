Hyttefelt rammet av stort ras

Flere hytter er truffet av jord- og steinmasser ved Voss Resort på Tråstølen.

En video TV 2 har fått tilsendt, viser hvordan massene har tatt seg ned gjennom hyttefeltet og hvordan det går tett inntil flere hytter.

Til TV 2 sier operasjonsleder Dan Erik Johannessen i politiet at de har gjort seg ferdige på stedet og at det ikke er meldt om noen skader på personer eller bygninger.

– Det er mye vann i området og har trukket med seg jord og stein. Veien oppe i hytteområdet er ødelagt enkelte steder.

Videre sier han at de har vært i dialog med Voss Resort, som har gravd nye grøfter for å lede vannet andre steder. Politet har også vært i kontakt med beredskapsavdelingen i kommunen.

– Det er foretatt noen vurderinger, men ingen er bedt om å forlate hyttene.

Det er på E16s strekning mellom Voss og Lærdal at veien er stengt på flere steder som følge av steinras og styrtregn.

Blant annet holdes Gudvangatunnelen i Aurland og Sivletunnelen i Voss stengt inntil videre på grunn av rasene.

Fire hus er også ifølge NRK evakuert etter et raset i Aurland, og E16 vil være stengt her i flere dager, skriver statskanalen.

Til TV 2 bekrefter brannvesenet i Vest at to hus er evakuert i Nærøydalen. Her har også brannvesenet hatt en drone i lufta, men ikke oppdaget at noe eller noen er tatt av raset.

De evakuerte blir fraktet til hotell i Gudvangen. Ifølge brannvesenet er det ved 18-tiden ikke mulig å si hvor lenge veien vil være sperret.

– Det er et svært ras, og det vil antakelig ta lang tid å åpne opp igjen, sier vaktkommandør i brannvesenet til TV 2.

Stengt flere steder

Ifølge brannvesenet er raset rundt tre meter høyt på det høyeste. Mens til VG sier politiet at raset skal være fem meter høyt på det høyeste.

Det var ved 16.40-tiden at brannvesenet meldte om at de hatt fått meldinger om flere ras over veien her.

SKJULT: E16 i Gudvangen er dekket av steinmasser etter et ras mandag. Foto: Arne Tvedt

– Det er stort ras som sperrer hele veien. Det er alt vi vet, men nødetatene er på vei. Gudvangatunnelen og Sivletunnelen holdes stengt til vi får oversikt, sa trafikkoperatør Nina Heggernes i Statens vegvesen da til Bergensavisen.

Ifølge NRK er også Stalheimtunnelen i Voss stengt etter steinraset i Nærøydalen.

Farevarsel

Flere steder på Vestlandet er mandag rammet av store nedbørsmengder.

Det er sendt ut gult farevarsel (nivå to av fire) for store deler av landsdelen. Fra Nordfjord i Stad i nord til Mandal i sør er det gult farevarsel for styrtregn, ifølge Varsom.

Verst vil det trolig være fra Sauda i sør til litt nord for Bergen.

Nettstedet skriver at det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

De advarer også om at det er fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp samt lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

FLOMMER OVER: Vannmassene i en elv i Oldedalen i Stryn kommune skyller over en bro. Foto: Bjarte Haugen

NRK melder også at en personbil ble truffet av et steinras på fylkesvei 79 i Granvin i Voss. Det er uklart om noen ble skadet som følge av hendelsen. Veien var stengt en kort periode før den så ble åpnet igjen ved 17.20-tiden.