To helikoptre er sendt ut til storbrann i Rogaland.

Saken oppdateres!

Brannvesenet jobber på spreng med å få kontroll på en større gressbrann i Bjerkreim kommune i Rogaland.

Politiet har startet evakuering av et hyttefelt på grunn av spredningsfaren.

– Én hytte har brent ned. Alle andre har vi klart å redde, sier innsatsleder Rune Nedrevik i brannvesenet litt før klokken 16.

I 15-tiden så det ut til å ha tatt fyr i minst tre hytter. Nedrevik sier det brente rundt hyttene, men at brannvesenet greide å slå ned flammene.

Foto: Terje Frøyland

Forsøkte å slokke hos naboen

Anna Vaule Berntsen har hytte oppe i toppen av hyttefeltet. Hun var inne i hytta si da de plutselig så en «forferdelig røyk».

– Jeg gikk over til naboens hytte og så at det holdt på å brenne helt til hagestuens deres, sier hun.

HYTTENABO: Anna Vaule Berntsen var inne i sin egen hytte da de så røyk stige opp fra terrenget. Foto: Terje Frøyland

Vaule Berntsen begynte å tråkke på brannen og forsøkte å helle på vann med en kanne, før brannvesenet kom til og ba henne forlate stedet.

– Vi var redde for at det skulle brenne her også.

– Tre personer er tilsett av helse, ikke å anse som skadd, men oppfordret til å oppsøke legevakten ved behov, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Det er uklart hvor mange hytter som står i fare, og årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, opplyser operasjonsleder Helene Strand til TV 2.

Titalls hytter

Et helikopter er i innsats, og helikopter nummer to er på vei. Det er åtte mannskapsbiler på stedet, opplyser Tom Meyer, vakthavende i Rogaland brann- og redning til TV 2.

– Jeg har fått bekreftet en hytte som har blitt nedbrent, men at flere er i ferd med å bli tatt. Det er snakk om et hyttefelt som består av et titalls hytter. Det er også driftsbygninger lenger oppe i hyttefeltet, sier han.

Brannvesenet oppfordrer folk til å vise varsomhet ved bruk av ild i naturen.

– Nå blåser det en del her. Det tørker veldig fort opp nå. Vi oppfordrer folk til å vise stor forsiktighet, sier Meyer.



Flere branner

– Det brenner fremdeles godt og flammer og røyk går i retning E39. Uvisst hvor stort området som brenner, skriver politiet i en oppdatering klokken 15.45.

Det er en av ren rekke gressbranner i Sør-Norge lørdag. Det er sendt ut gult farevarsel for Vestlandet sør og Stad og på deler av Østlandet.

Også Seljord i Telemark har en gressbrann kommet ut av kontroll.

– Det skal blant annet være spredningsfare til skog. Brannvesen og politi rykker ut, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.