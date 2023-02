Hva slags skole elevene søker henger sammen med fødselsdato

FØDSELSDATO AVGJØR: Er du født seint på året er sannsynligheten større for at du søker yrkesfag på videregående skole viser ny forskning. Foto: Berit Roald / NTB

I disse dager sitter tusenvis av 10.-klassinger i Norge og søker videregående skole.

1. mars går fristen ut for å søke på videregående skole.

Hva de velger har en klar sammenheng med fødselsdato.

En gruppe norske forskere har nemlig funnet en klar sammenheng mellom når på året barn er født og hvilke utdanningsvalg de tar.

– Det viktigste funnet vårt er en sortering av elever basert på når på året de er født, sier Kari Elisabeth Bachmann.

PEDAGOG: Kari Elisabeth Bachmann er professor i pedagogikk og en av forskerne bak studien. Foto: Høgskulen i Volda

Hun er en professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og ved Høyskolen Kristiania og en av forskerne bak funnene.

Klare funn

Er du født tidlig på året, er det mer sannsynlig at du velger en teoretisk studieforberedende linje.

Er du født seint på året, er det mer sannsynlig at du velger en mer praksisrettet yrkesfaglig studieretning.

Fødselsdatoen har mest betydning for hvilken studieretning du velger om du er gutt.

YRKESFAG: Er du født seint på året er det mer sannsynlig at du velger en yrkesfaglig studierettning. Foto: Frode Sunde /TV 2

Og det er klart flere gutter enn jenter født seint på året som velger yrkesfag.

Ikke logisk

Men hvorfor er det slik?

– Det er jo ikke logisk at du skal være mer tilbøyelig til å velge yrkesfag når du er født sent på året, sier Bachmann.

Hun og forskerkollegene Geir Oterhals, Arve Pedersen og Annette Hessen Bjerke har imidlertid en teori på hvorfor sammenhengen er så tydelig.

– Vi tror dette må forklares med forskjeller i alder og modning, i tillegg til måten elevene blir møtt på i skolen og mulighetene og oppfølgingen de får fra tidlig alder, sier hun.

MODNING: Forskerne tror modning er en av grunnene til at sammenhengen mellom årstid og studievalg er så tydelig. Foto: Berit Roald

Forskerne bak studien har brukt data fra rundt 30.000 elever i videregående skole. Disse er hentet fra Møre og Romsdal og strekker seg over åtte år.

Men de har holdepunkter for å tro at dette gjelder i andre fylker i Norge også.

– Det ville være overraskende om det er annerledes i andre fylker, sier Bachmann.

Kjent i idretten

Høgskolelektor Geir Oterhals, en av de andre forskerne bak studien, underviser i idrettsledelse ved Høgskolen i Molde.

Innen idretten er det flere forskere som tidligere har sett på det de kaller relative alderseffekter, altså forskjeller innenfor årskull som kommer av ulike fødselsmåneder.

– Vi ser i idrett at hvis en trener skal plukke ut spillere til et satsningslag, så har den tendens til å velge ut de som er født tidlig på året, forteller Oterhals.

KJENT I IDRETTEN: Geir Oterhals underviser i idrettsledelse. I idretten var de kjent med såkalt relativ alderseffekt. Foto: Høgskolen i Molde

Det var i en diskusjon Oterhals hadde med studentene om relativ alderseffekt at spørsmålet dukket opp: En student som hadde vært vikar på en yrkesfaglig studieretning, mente at elevene der oftest hadde bursdager seint på året.

Slik fikk Oterhals og forskerkolleger ideen om å undersøke dette nærmere.

Selvoppfyllende profeti?

Forskerne kjenner ikke karakterene til elevene de har med i studien. Men flere tidligere studier både fra Norge og andre land har vist at særlig gutter født sent på i året, i gjennomsnitt har dårligere karakterer enn andre elever.

– Flere tidligere studier har vist at fødselsdato gir en forskjell i hvordan elevene presterer i skolen. De som er født tidlig på året presterer gjennomsnittlig bedre enn de som er født sent på året, forklarer Kari Elisabeth Bachmann.

Forskerne tror dette er en del av forklaringen på elevenes studievalg.

– Dermed må de velge det studieprogrammet de kan komme inn på eller tror de kan mestre, kanskje ikke det de er mest interessert i, sier Oterhals.

Men dette kan slå begge veier.

– Det kan også være slik at jenter som er født tidlig på året, og som har gode karakterer, velger det som er mest prestisjefylt å komme inn på og kanskje ikke det de er mest interessert i.

Utfordring for skolen

Men hva er det som gjør at elevens prestasjoner på skolen henger sammen med fødselsdatoen?

– Det er jo heller ingen logisk forklaring på at elever som er født sent på året skal gjøre det dårligere enn de elevene som er født tidlig på året, sier Kari Elisabeth Bachmann.

Hun mener derfor det må handle om at elevene som er født sent på året er yngre og derfor kanskje mer umodne når de begynner på skolen, og ikke blir møtt på deres premisser.

Bachmann tror ressurssituasjonen i skolen med store klasser allerede fra første klasse gjør det vanskelig for lærerne å få tilpasset undervisningen tilstrekkelig til hver enkelt elev, og at de dermed ikke får like gode muligheter til å utvikle seg i faglig.

– Vi tenker at det er veldig viktig å øke lærernes bevissthet om betydningen av ulikhet i alder og modning, sier professoren i pedagogikk.

Negativ spiral

Det som kan starte med ulik modenhet mellom en elev som er født i januar og en elev som er født i desember, kan etter hvert skape en negativ spiral, frykter hun.

Når barn som er født sent på året blir møtt med krav og forventninger som ikke er tilpasset dem, også gjennom testing på skolen, vil de kanskje oppleve at de gjør det dårligere enn de eldste i klassen.

UHELDIG MØNSTER: Forskerne tror at elever som er født seint på året kan få dårlig opplevelser på skolen tidlig som kan henge med dem hele skoleløpet. Foto: Berit Roald

– Det gjør noe motivasjonen deres og troen på seg selv. Det at de ikke presterer på skolen, kan dermed bli en selvoppfyllende profeti, tror Bachmann.

Det ene er ikke bedre enn det andre

Forskerne bak studien er opptatt av å få frem at de ikke mener det er bedre å ta studieforberedende enn yrkesfaglig studieretning.

– Vi ser bare at det skjer en sortering av elevene basert på fødselsdato mellom studiespesialisering og yrkesfag når de to hovedretningene studeres samlet, sier Geir Oterhals.

Det er også viktig at funnene er på populasjonsnivå, og at det på individnivå kan se helt annerledes ut. En gutt som er født i desember, kan både være den mest modne og faglig sterkeste eleven i klassen.

Forskernes resultater sier bare noe om det generelle bildet når man ser på en stor gruppe elever.