Hundretusener demonstrerte mot høyrekstreme: – Aldri igjen

DEMONSTRASJONER: Store folkemengder samlet seg i helgen for å vise sin motstand mot høyreekstreme krefter i Tyskland. Her fra Schlossplatz i storbyen Stuttgart lørdag. Foto: Christoph Schmidt/dpa via AP

Tysk politi har ennå ikke kommet med noe samlet anslag for oppmøtet i demonstrasjonene, som er en del av en større protestbølge i landet.



– Bare denne søndagen var det protester i rundt 40 byer, noe som sender et klart signal mot AfD og høyredreiningen i det tyske samfunnet, sier nettverkene som arrangerer demonstrasjonene, Campact og Fridays for Future, i en felles uttalelse.

Protestbølgen i Tyskland ble utløst av et medieoppslag om at høyreekstremister nylig møttes for å diskutere deportasjon av millioner av innvandrere. Enkelte medlemmer av partiet Alternativ for Tyskland (AfD) var til stede på møtet.

Det høyreradikale partiet stiger stadig på meningsmålingene og har den siste tiden fått rundt 30 prosent oppslutning på målinger i det tidligere Øst-Tyskland.

Uro for sikkerheten i München

I München i Sør-Tyskland så politiet søndag seg nødt til å avslutte en demonstrasjon tidligere enn planlagt. Årsaken var at rundt 100.000 mennesker møtte opp, og politiet ble bekymret for sikkerheten til de fremmøtte.

I Köln bekrefter politiet at titusenvis av mennesker demonstrerte, mens opptil 100.000 møtte opp i hovedstaden Berlin, opplyser politiet til nyhetsbyrået DPA. I havnebyen Bremen nord i Tyskland anslår politiet at mellom 35.000 og 40.000 deltok.

Fagforeninger, politiske partier, lokalt næringsliv og fotballklubben Werder Bremen støttet alle demonstrasjonen.

«Hele Bremen hater AfD» og «Alle står samlet mot fascisme» var blant slagordene.

– Aldri igjen

Dagen før var det store demonstrasjoner i byer som Frankfurt, Hannover, Dortmund, Karlsruhe, Nürnberg og flere andre byer.

«Ut med naziene», «Fascisme er ikke et alternativ» og «Aldri mer er nå» var blant demonstrantenes budskap.

Et annet budskap som kunne leses på en plakat, var:

– Aldri igjen 1933!

Det var i 1933 at den tyske nazisten Adolf Hitler ble rikskansler og så diktator i landet. Under Hitlers diktatur angrep og okkuperte landet store deler av mellom-Europa. Norge var også okkupert. I løpet av Hitlers styre frem til slutten av andre verdenskrig, ble minst seks millioner jøder drept.

TYDELIG BESKJED: En av demonstrantene i Frankfurt lørdag trakk linjene tilbake til da Adolf Hitler tok makten i Tyskland i 1933. Foto: AP Photo/Michael Probst

Den siste uka har vært lignende protester rundt om i Tyskland hver dag. Lørdag demonstrerte minst 300.000 mennesker rundt om i landet, ifølge DPA.

Ikke bare politikere, men også kirker og Bundesliga-trenere har oppfordret folk til å vise sin motstand mot AfD.

Solid oppslutning

Selv om Tyskland også tidligere har opplevd store demonstrasjoner mot ytre høyre, er helgens demonstrasjoner merkbare i størrelse og omfang. Ikke bare i de store byene, men også i titalls mindre byer rundt om i landet er det markeringer.

Det store oppmøtet kan tyde på at protestbølgen oppildner den folkelige motstanden mot AfD på en ny måte.

Nasjonalt ligger det høyreradikale partiet på andreplass på ferske meningsmålinger med 23 prosents oppslutning.

«Angrep på oss alle»

Demonstrasjonene ble utløst av et nyhetsoppslag i Correctiv 10. januar. Her ble det avslørt at AfD-medlemmer i et møte med ekstremister har diskutert deportasjon av innvandrere og «ikke-assimilerte» borgere. Blant dem som deltok på møtet i Potsdam i november, var Martin Sellner, lederen for Østerrikes identitære bevegelse.

Bevegelsen forfekter konspirasjonsteorien om «den store utskiftningen». Den hevder det finnes en hemmelig plan fra ikke-hvite migranter om å erstatte Europas «innfødte» hvite befolkning.

Nyheten om møtet sendte sjokkbølger gjennom Tyskland i en tid der AfD fortsetter å stige til nye høyder på meningsmålingene.

LYSMARKERING: Utenfor Riksdagsbygningen i Berlin holdt folk opp telefonen under en demonstrasjon mot høyreekstremisme. Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

AfD har bekreftet at deres medlemmer var til stede på møtet, men partiet benekter at de støtter «remigrasjonsprosjektet» som Sellner står i spissen for.

Ledende politikere som statsminister Olaf Scholz har likevel reagert kraftig. Sosialdemokraten sier enhver plan om å kaste ut innvandrere eller andre statsborgere, er «et angrep på vårt demokrati, og derfor et angrep på oss alle».

Kraftig AfD-vekst

AfD leder på meningsmålingene i tre tidligere østtyske delstater som holder valg senere i år: Brandenburg, Sachsen og Thüringen.

Alternativ for Tyskland ble grunnlagt som et euroskeptisk parti i 2013, og kom første gang inn i nasjonalforsamlingen Bundestag i 2017. Ved forrige valg i 2021 fikk partiet 10,3 prosent.

I fjor sommer vant AfD for første gang et ordfører- og kommunevalg – som første ytre høyreparti i Tyskland siden nazistene styrte landet. I de påfølgende valgene i Bayern og Hessen ble AfD nest største parti i begge de to delstatene i vest.