Det befinner seg akkurat nå cirka 130 nordmenn på Gazastripen, som er fanget inne av Israels blokade og står uten rømningsveier.

Det kommer verken mat, vann eller elektrisitet inn på Gazastripen. Gaza by under et konstant bombardement, samtidig som at en israelsk bakkeinvasjon kan komme når som helst.

– Vi får ikke de 130 nordmennene ut, sier Anniken Huitfeldt til TV 2.

– Det er blitt sagt at grensen mot Egypt skal åpnes, men det har ennå ikke skjedd, forklarer utenriksministeren.

Foto: TV 2

– Rystet



– Det meldes også nå fra FN at de er i ferd med å gå tomme for vann. Jeg er rystet over den humanitære situasjonen på Gaza akkurat nå, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren opplyser at norske myndigheter er i kontakt med myndighetene både i Egypt.

GRENSEOVERGANG: Det er kø på grenseovergangen Rafah mellom Gaza og Egypt lørdag ettermiddag. Foto: Said Khatib / AFP

– Vi er i nær kontakt med dem, men også israelske myndigheter for å få nordmennene ut så fort som overhodet mulig. Det står folk klar til å ta imot dem. Jeg er veldig bekymret, sier hun.

Står klare til å hjelpe

Huitfeldt forteller at det på Vestbredden nå er mulig å komme seg ut via Jordan.

– Vi har også folk klare på ambassaden i Jordan. Vi har mange ambassader i området, som er veldig involvert i dette, enten det er i Kairo, men også i Libanon.

Norge fraråder nå alle reiser til Libanon, noe Huitfeldt beskriver som «en forferdelig illustrasjon på hvilke regionale konsekvenser» terrorangrepet fra Hamas mot Israel sist lørdag har fått.

– Vi jobber på spreng også får å få til en humanitær korridor, for å få inn vann, som er veldig prekært akkurat nå, men også medisinsk hjelp. Vi har norske leger som står klar til å gå inn. Også medisiner og mat.



Ingen garantier

Utenriksdepartementet vet – naturlig nok – ikke hvor lenge nordmennene kan måtte bli værende inne på Gazastripen.

– Det er veldig vanskelig nå. Jeg kan ikke garantere noen ting, men vi jobber på spreng.

– Hva sier dere til nordmennene som tar kontakt?



– Nå er det slik at vi er på telefonkontakt eller skriftlig kontakt med en del av dem. Det kan også være vanskelig å komme i kontakt. Det er klart det er mange som er bekymret. Det er mange som er der med barn, som vi ønsker å få hjem til Norge så fort som overhodet mulig.