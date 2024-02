HRS søker etter helikopter utenfor Bergen

Luftfartøyet skal ha sendt ut et nødsignal, men lar seg ikke kontakte.

Saken oppdateres!

Et helikopter er savnet utenfor Bergen, opplyser Hovedredningssentralen (HRS) til NRK.

– Vi har mottatt nødmelding fra et helikopter vest av Bergen, og vi oppnår per nå ikke kontakt med helikopteret. Redningshelikopter fra Sola er i området og søker, melder HRS.

Helikopteret skal ha utløst nødsignal. HRS har ikke fått kontakt med helikopteret.

Det er snakk om et kommersielt helikopter som er savnet. Helikopterselskapet Bristow bekrefter til Stavanger Aftenblad at det er et av deres helikopter som er savnet.

TV 2 har forsøkt å få tak i Hovedredningssentralen, men så langt ikke kommet gjennom.



– HRS bemanner nå opp, men har foreløpig ikke kapasitet til å besvare pressetelefonen, skriver Hovedredningssentralen på Twitter.

Kystvaktskipet KV Sortland bidrar i søket, bekrefter Forsvaret ifølge NTB.