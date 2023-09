Høyre tar sikte på byråd sammen med Venstre i Oslo

Oslo Høyre går inn for et mindretallsbyråd i hovedstaden, ifølge byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Høyre tar nå sikte på å danne et nytt byråd bestående av Høyre og Venstre, opplyser Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg etter et møte med Venstre, KrF og Frp tirsdag.



– Vi ønsker å få til en samarbeidsavtale med Frp og KrF, som også gir dem politisk gjennomslag, sier Lae Solberg.

Møtet skjedde etter at Venstre tirsdag sa de ville bryte sonderingene, fordi de blant annet mente at «KrF er på en annen planet».

God stemning

Høyres listetopp Lae Solberg sier Frp og KrF må svare selv på hvordan de oppfatter situasjonen etter møtet. Han gir likevel en kort stemningsrapport:

– Jeg oppfattet at det fremdeles er god stemning rundt bordet, og at det er partier som vil hverandre vel, selv om det nå bare er to partier som går videre med forhandlingene, sier han.

Det er ikke satt noen konkrete tidspunkter for de videre forhandlingene.

Har invitert MDG

Til Avisa Oslo sier Venstres Hallstein Bjercke at han har invitert Høyre og Miljøpartiet De Grønne (MDG) til sonderinger.

– Vi inviterte rett etter valget og den invitasjonen er fortsatt åpen, sier Bjercke til hovedstadsavisen.

Til TV 2 sier Bjercke sier at han er fornøyd med at Høyre nå tar sikte på å danne byråd sammen med Venstre.

– Det tenker jeg kan bli et bra byråd. Et blå-grønt byråd, sier han.

Oslo Venstres Hallstein Bjercke Foto: Bjørnar Verpeide/TV2

– Vi skal være konstruktive og løsningsorienterte, sier han. Det opplever han at også Frp og KrF er.

Venstre brøt tirsdag forhandlingene med Høyre, Frp og KrF, å mente blant annet at «KrF er på en annen planet». – Jeg tenker at det ikke er noen mer dramatikk enn hva det er. Det er stor avstand mellom KrF og Venstre i Oslo-politikken, blant annet i ruspolitikken.

Han legger til at den avstanden kan være ulik mellom partiene andre steder i landet, og kanskje også nasjonalt.