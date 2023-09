– Høyre selger Bybanen for å få makt 

Byrådslederkandidat Christine Meyer og Høyre gikk torsdag inn for å starte sonderinger om nytt byråd med Frp og de såkalte protestpartiene, som ønsker å utrede nye tunnelalternativer for Bybanen.

– Det synes jeg er trist og tragisk for byen vår. Det siste Bergen trenger er ytterligere omkamper om Bybanen. Det vi ser nå, er at Høyre selger Bybanen til Åsane for å få makt. Vanskeligere er det dessverre ikke, sier byrådsleder Rune Bakervik til TV 2.

«Absurd og truende»

Bakervik poengterer at Høyre gikk til valg på at det ikke skulle bli flere omkamper om Bybanen.

Meyer skriver på Facebook at hun var i kontakt med Bakervik og spurte ham om å trekke seg til fordel for et Høyre-ledet byråd som ikke startet tunnelutredning.

– Christine Meyer har ringt meg flere ganger i dag og på en måte prøvd å true meg til å gå av. Hvis jeg ikke gjorde det, ville hun få i stand en omkamp om Bybanen. Det er så absurd og på et nivå som ... Ja, jeg vet rett og slett ikke hvordan jeg skal karakterisere det, fortsetter Bakervik.



– Så det du sier, er at det hun har gjort i dag oppleves som en trussel?

– Det er de ordene du bruker, men jeg har prøvd å få en konstruktiv dialog med henne og bedt om respekt for at en sånn beslutning skal jeg selvsagt vurdere. Jeg er ikke et enmannsparti, sier Bakervik til TV 2.

Han påpeker at et slikt trekk må forankres i både eget parti og med de som ønsker ham som byrådsleder.

– Det ba jeg om å få tid til å gjøre, men desperasjonen til Meyer gjorde at det kunne hun ikke respektere.

Betydelig press

Christine Meyer beskriver situasjonen med ganske andre ord, når TV 2 ber henne om å kommentere Bakerviks uttalelser om at samtalene dem imellom har vært absurde og nærmest truende.

– Dette er andre gang jeg har strukket hendene ut til Bakervik. Vi kunne fått en løsning ved at Arbeiderpartiet valgte å trekke seg. Dette sa jo Bakervik forrige tirsdag at han skulle gjøre, men så har han ikke gjort det. Han har hatt et betydelig press på seg den siste uken, for å gå av, sier Meyer til TV 2.

Hun poengterer at det er viktig for Høyre å få et skifte i Bergen, og at dette er årsaken til at Høyre nå starter sonderingen sammen med Bergenslisten, Industri- og næringspartiet, Senterpartiet og Frp.

– Grunnen til at vi i dag gikk til det skrittet og ville samarbeide med Frp og de andre partiene, er for at vi skal få igjennom vår politikk, som er å redusere eiendomsskatt, å bygge flere boliger til eldre, det er å få en bedre skole, og vi ser at vi trenger et flertall bak oss for å få igjennom den politikken.

– Du har sagt at du har vært en garantist for Bybanen langs Bryggen. Hvorfor snur du om dette nå?

– Vi har nå prøvd i to uker å få til at vi ikke skulle få en omkamp. Jeg har også vært i kontakt med Rune Bakervik, og oppmuntret ham til å gå av, sånn at vi skulle få til å ikke gå til omkamp, sier Meyer til TV 2.

Hun mener at det er Arbeiderpartiet og Bakervik som presser Høyre til å gå til det man i Bergen kaller tunnelpartiene.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg selvfølgelig skal tre til side dersom det oppstår et styringsdyktig alternativ til mitt byråd, sier Bakervik.

– Tror du det kan finnes et flertall bak deg likevel?



– Sånn det ser ut nå, gjør det ikke det, konstaterer han.