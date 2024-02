Høyeste vekst i månedslønn på over 20 år

Dette er den høyeste veksten i månedslønn, fra samme måned året før, siden 2002, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).



Den gjennomsnittlige månedslønnen per heltidsekvivalent var på 56.360 kroner i november i fjor. Det er 3200 kroner mer enn året før.

Til sammenligning var lønnsveksten fra november 2021 til november 2022 på 4,6 prosent.

– Veksten i månedslønn påvirkes særlig av at lønnsoppgjørene i 2023 var bedre enn tidligere år, og kan sees i sammenheng med den sterke prisveksten de siste årene, sier Håkon Grini, spesialrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

OPPGJØR: Seniorrådgiver Knut Håkon Grini i SSB sier et godt lønnsoppgjør i 2023 har vært med på å gi høyere lønninger. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Veldig lav i 2022

Det gjelder spesielt yrkesgrupper som lærere.

– Det ser mye riktigere ut hvis man ser over to år, for de hadde veldig lav vekst i 2022, sier Grini til TV 2.

I undervisningssektoren økte lønningene med 6,9 prosent, 3460 kroner, til 53.280 kroner i november.

– Den høye veksten kan i hovedsak forklares av at deler av undervisningsnæringen ikke fikk lønnsoppgjøret fra 2022 før i 2023, da saken ikke ble avgjort i rikslønnsnemnden før i februar 2023, sier Grini.

For yrker med minst 15.000 jobber er det kun legespesialister som hadde høyere lønnsvekst i kroner enn lektorer, grunnskolelærer og barnehagelærere.

Mindre forskjeller

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn har også minket i perioden. For kvinner var den på 6,6 prosent, mens lønninger i snitt kun økte med 5,7 prosent.



– I år har vi hatt en bra økning i kvinners lønn sammenlignet med menn. Nå er kvinners lønn som andel av menns på 88,3 prosent mot 87,6 i fjor. Det er et ganske bra steg. Spesielt i privat sektor har kvinners lønn vokst mer enn menns, sier Grini.

Forskjellene mellom de som tjente mest og de som tjente minst minker også. De 10 prosenten med lavest lønn hadde en gjennomsnittlig lønnsøkning på 6,6 prosent, mest av alle.

– De 10 prosent høyest lønte hadde den svakeste lønnsveksten i 2023 på 5 prosent og dermed har lønnsulikheten blitt mindre, sier Grini.

Det står i kontrast til året før da det var nettopp de med best lønn som hadde største økning.