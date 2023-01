Høy kran veltet over kjøpesenter – kvinne døde

MELHUS/OSLO (TV 2): En person er død og to personer har fått mindre skader etter at en høy bygningskran veltet over Melhustorget.

SISTE: Politiet opplyser til TV 2 at én person er bekreftet omkommet som følge av kranvelten. De pårørende er varslet.

– Jeg kan bekrefte at det er funnet en person og at vedkommende er bekreftet død, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.

Den omkomne er en kvinne i 50-årene, som ble funnet inne i bygget.

– Vi har ikke noen andre savnede personer. Vi har heller ikke fått noen informasjon om at det har vært kunder inne i butikkene som ikke er gjort rede for, sier Kimo.

Lette med hund og drone

Det var fredag morgen ved 09.20-tiden at politiet i Trøndelag meldte at en kran hadde veltet i over kjøpesenteret Melhustorget i Melhus sentrum, sør for Trondheim.

En ansatt på kjøpesenteret var ikke gjort rede for, og ble søkt etter inne i bygningen.

Til TV 2 opplyste innsatsleder på stedet, Håkon Flor, ved 11-tiden at den savnede personen var inne på kjøpesenteret da kranen veltet.

– Det er mye ødeleggelser der kranen har falt ned. Det er der vi holder på å søke etter den savnede, sa Flor.

Han sa videre at de søkte med drone og hund for å lokalisere den savnede personen.

Operasjonsleder Ebbe Kimo utdypet overfor TV 2 ved 12-tiden:

– Vi er sikre på at vedkommende var på jobb i dag, og ut fra de opplysningene, må vi anta at vedkommende fremdeles kan være inne på kjøpesenteret.

Han la så til at politiet ikke utelukker at også andre kan være inne i bygningen, men at de ikke har noen indikasjoner på det.

50 meter høy kran

Til TV 2 opplyste prosjektleder John Olaf Solstad i entreprenøren Hent, som er i gang med å bygge nye Melhustorget, at det er snakk om en 50 meter høy bygningskran, en såkalt tårnkran, som har veltet.

Innsatsleder Flor sa ved 11-tiden at de foreløpig ikke kan si noe om hvorvidt kranen var festet godt nok med tanke på den sterke vinden i området.

Da TV 2 snakket med prosjektlederen, var han på vei til stedet.

– Det er helt forferdelig å få det budskapet, sa han og la til at det er første gang han har hørt at en kran har veltet.

Entreprenøren har også en annen høy kran på stedet. Denne har ikke veltet. Politiet sier at det nå jobbes med å sikre kranen, men at de ved 11-tiden ikke vet hvordan de skal gjøre det.

To personer skadet

Like før klokken 10.00 meldte politiet på Twitter at én person er sendt til legevakt med klemskader.

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen opplyste samtidig at det ikke befant seg noen i kranen da den veltet.

Da TV 2 snakket med politiet 15 minutter senere, sa operasjonsleder Kimo at ytterligere én person har fått skader. Vedkommende skal ha falt som følge av ulykken. Begge to har skader som betegnes som mindre av politiet.

Kimo opplyste at totalt fire butikker har fått skader av kranvelten, og at disse delvis har kollapset tak.

Brannvesenet er på stedet og gjennomsøker kjøpesenteret.

– Vi holder fortsatt på å lokalisere om det er folk som er skadet eller ikke, sa vaktleder André Lingjerde i 110-sentralen til TV 2 ved 10-tiden.

Vaktlederen sa også at det er en del materielle skader, og at deler av bygget er vanskelig å ta seg inn i av sikkerhetshensyn. Brannvesenet er på stedet med fem til seks enheter.

Kraftig vind

Politiet melder at det er kraftig vind på stedet. Det samme gjør Solstad.

– Det er utrolig med vind og kastevind her nå, sa prosjektlederen da TV 2 snakket med ham.

Entreprenøren opplyste samtidig at de har satt krisestab.

– Akkurat nå er det kaotisk.

Foto: Heidi Venæs / TV 2

– Det er kraftig vind på stedet. Det er naturlig at det ses på tiltak for andre kraner på anleggsområdet. Men jeg har ikke fått noen konkrete tilbakemeldinger på tiltak som gjøres.

– Trodde hele sentrum raste

Randi Kosbøl jobber på Byåsen Bakeri på kjøpesenteret.

– Nå har vi evakuert alle sammen til nabobygget. Vi skal sette oss og snakke sammen nå, sa hun til TV 2 kort tid etter ulykken skjedde.

Ifølge Kosbøl så ut til å gå verst ut over andreetasjen.

Tone Drazkowski ved senterkontoret sa ved 09.40-tiden at de var i en evakueringsfase og hadde opptelling på alle ansatte.

– Fortsatt er det uoversiktlig fordi det er deler av senteret vi ikke har tilgang på. Vi har rimelig kontroll, men ikke hundre prosent, uttalte hun.

Drazkowski fortalte om en dramatisk opplevelse da kranen veltet.

– Jeg trodde hele sentrum raste. Det var et vanvittig støy. Så ble det helt stille, og bygningen begynte å riste. Hele Melhus sentrum hørte det.

