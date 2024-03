Hotell tilbyr gratis overnatting ved pøsregn

Et hotell i Singapore har solgaranti for sine gjester. Men visse krav må oppfylles.

Det føles kjipt å bruke penger på en ferie dersom det bare bøtter ned under hele oppholdet ditt.

Ved et luksushotell i Singapore kan du unngå å havne i nettopp denne situasjonen. De har en solgaranti for oppholdet ditt – hvis ikke får du pengene tilbake.

Det skriver Sky News.

«Solskinnsforsikring»

Det er femstjernershotellet Intercontinental i Singapore som tilbyr gratis overnatting dersom turen blir ødelagt av mye regn.

En forutsetning er at du må bestille en av hotellets suiter.

Suitene ligger på en pris på rundt 6600 til 8400 kroner per natt, men har altså en «solskinnsforsikring» med på kjøpet.

Det må også regne totalt 120 minutter sammenhengende innen en firetimers periode i dagslys for at tilbudet skal gjelde for gjestene.

Regnværet må forstyrre minst én av gjestenes planlagte aktiviteter, og da får man en overnattings-kupong som kan brukes på hotellet innen seks måneder.

Startet som en spøk

Daglig leder ved Intercontinental, Andreas Kraemer, forteller at det var han som kom på ideen.

Målet var å tenke nye måter å tiltrekke seg store kunder og finne ut hva som var det neste innen luksusreiser.

En av vennene til Kraemer hadde sagt spøkefullt at å garantere godt vær ville vært et nytt steg for luksusreiser.

Det som egentlig var ment som en spøk, ble plutselig til alvor da han valgte å teste en slik kampanje for luksushotellet.

Ettersom Singapore har et tropisk klima med mye nedbør, kan kampanjen komme godt med for gjestene. Ifølge Sky News regner det i gjennomsnitt 171 dager i året i det lille landet i Sørøst-Asia.