Hørte uling i huset – så tittet de i pipa: – Var et sjokk

Ågot Marie Larsstuen var overbevist om at samboeren hennes prøvde å lure henne. Det viste seg å ikke være tilfellet.

Mandag satt Ågot Marie Larsstuen og samboeren Hans Morten Drengsrud fra Kolbu på Østre Toten ute og grillet, da de plutselig hørte en ulelyd.

De tenkte ikke så mye mer over det, og slo seg til ro med at det sikkert bare var en ugle som satt i trærne i nærheten.

Men så begynte de plutselig å høre lyden inne i huset også.

Det var Oppland arbeiderblad som først omtalte saken.

Så to øyne

– Jeg trodde det var Hans Morten som lurte meg, og spurte: «Hvor har du gjemt en dings som spiller av en uglelyd?» sier Larsstuen til TV 2.

De sjekket i kjelleren, på taket, og rundt i huset, men fant ikke ut hvor lyden kom fra.

– Sønnen min har en fuglebok med masse lyder i, så jeg tenkte: «Kan det være den som klikker?» At batteriet har gått, og den har hengt seg opp, sier hun.

Da de trykket på lydene i fugleboka skjønte de at det ikke var den.

Mens paret så på TV senere på kvelden hørte de uling igjen. Da gikk de opp på taket og lyste ned i pipa med en hodelykt.

Da ble de overrasket over hva som tittet frem:

– Der ser vi to trill runde øyne som titter opp på oss fra langt nedi der, forteller Larsstuen.

Det var en svær ugle i pipa. Ugla, som ellers er så klok, hadde ikke vært så smart denne gangen. Den følte seg garantert litt uglesett der den satt fast.

UGLER I MOSEN: Ågot Marie Larsstuen og Hans Morten Drengsrud ante ugler i mosen da de hørte flere ulelyder i huset sitt. Det tok likevel en stund før de skjønte at det faktisk var en ugle i pipa deres. Foto: Privat

– Det var et sjokk. Vi har hatt en kaie - en art i kråkefamilien - som har lagt reir i pipa, men ugle er noe helt annet.

Se video av øyeblikket da de åpnet luka til pipa øverst i saken.

– En opplevelse

Larsstuen forteller at ugla satt helt i bunn, og at de derfor måtte ned i kjelleren for å sjekke.

Da de lukket opp luka til peisen, så de ugla med en gang fra den lille åpningen.

– Jeg tenkte: «Shit, hvordan skal den komme seg ut? Den er så diger!» Men det var en lettelse at det var en ugle vi hørte, og jeg syntes veldig synd på den.

Hun vet ikke hvor lenge ugla har vært i pipa, men tror det kan være snakk om en eller to dager på grunn av at den hadde bæsjet én gang.

Paret ville ikke ta for mye på rovfuglen, men prøvde å dra litt i ugla for å flytte på den. Så banet de vei slik at den kunne komme seg ut fra huset deres.

Larsstuen trykket også på uglelyden fra sønnens fuglebok for å prøve å lokke den ut. Hver gang det kom en uglelyd fra boka, laget ugla i pipa lyd tilbake.

– Etter ti minutter kom ugla i full fart på vei ut. Da var det bare å hoppe unna, forteller hun.

– Det var en opplevelse. Det er ikke hver dag vi har en ugle i pipa, ler Larsstuen.