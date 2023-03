Himmelfenomen skaper telefonstorm hos politiet

INGEN UFO: Her ser man de to planetene Venus og Jupiter rett ved hverandre over Jotunheimen. Foto: Norsk Luftambulanse

Onsdag kveld har telefonen ved sentralbordet til Trøndelag politidistrikt ringt i ett sett. Flere innringere i hele distriktet kontakter politiet, alle om samme sak: Over lang tid har to kraftige lyst opp himmelen.

– Politiet kan opplyse at Jupiter og Venus vil være VELDIG TETT OG SYNLIG på himmelen, er svaret fra Trøndelag politidistrikt.

– Ingen utrykning, legger operasjonssentralen til.

Håkon Dale er astrofysiker ved Universitetet i Oslo, og er en av mange som har vært ute og fotografert himmelfenomenet onsdag kveld. Han kan bekrefte at det ikke er noe verken politiet eller andre trenger å bekymre seg over:

– Dette er to lyssterke planeter, Venus og Jupiter, som nå kommer aller nærmest hverandre. Etter månen er Venus det lyssterkeste objektet på nattehimmelen, og Jupiter er vanligvis det nest sterkeste. Når de står så nærme hverandre, da er det lett å legge merke til, sier han til TV 2.

At mange legger merke til planetene, er utvilsomt. TV 2 får en rekke tips om fenomenet, og i Sverige kan Aftonbladet melde at flere lesere tipser om en UFO på himmelen. Noen UFO er det definitivt ikke, men hva er det som gjør at de to planetene er så nærme akkurat i kveld?

– Alle planetene beveger seg i bane rundt solen. Fra tid til annen vil planetene tilsynelatende være veldig nære hverandre, men det er kun fra vårt synsfelt her på jorden. I virkeligheten er Jupiter fire ganger så langt unna jorden som Venus, forklarer Dale.

Fenomenet vekker oppsikt, men er kanskje ikke så uvanlig som man gjerne skulle tro. Astrofysikeren forteller at dette skjer en gang i året. Det som er ekstra spesielt onsdag kveld, er at det er så synlig. Det er det flere årsaker til.

Håkon Dale er astrofysiker ved Universitetet i Oslo, Foto: UIO

— Halvparten av tiden er dette på morgenhimmelen, og om det skulle skje klokka 4 på natten er det gjerne ikke så mange som får det med seg. Det er absolutt best å se på kveldshimmelen og om våren, for da står de ikke like nærme sola på himmelen som andre tider på året. I kveld er det bra forhold, sier Dale.

Det kan ifølge astrofysikeren fort gå flere år til neste gang fenomenet er like synlig, og mulighetene er gode uansett hvor i landet du befinner deg. I motsetning til nordlyset som preget kveldshimmelen tidligere i uken, er planetene ikke like påvirket av lysforurensing som nordlyset.

– Disse planetene er så lyssterke at det egentlig ikke spiller noen rolle hvor man er, avslutter Dale.

Meteorolog Roar Enge Hansen sier det vil holde seg skyfritt gjennom kvelden og natten i Sør-Norge.

– Fra Dovre og nordover er det mer skyer, sier meteorologen.