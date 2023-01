Hevder Russland avfyrte over 50 missiler

TILFLUKT: Mennesker i hovedstaden Kyiv i Ukraina søkte torsdag morgen ned i T-banestasjoner under et nytt russisk missilangrep mot landet og hovedstaden. Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI

Ukraina sier torsdag ettermiddag at 55 missiler ble avfyrt av Russland mot land.

30 av dem skal blitt avfyrt fra luften av seks russiske Tu-95-bombefly som tirsdag morgen tok til vingene i Russland.

Disse flyene kan bære både bomber og avfyre missiler.

Den ukrainske kanalen Hromadske skriver at totalt 55 missiler ble avfyrt av russiske styrker, både luft-til-bakke-missiler og bakke-til-bakke-missiler avfyrt fra skip.

Ifølge Ukrainas forsvar ble hele 47 av missilene skutt ned av ukrainsk luftvern.

I Odesa, sør i landet, skal missilet ha ødelagt kritisk kraftinfrastruktur to steder, ifølge den ukrainske kanalen Hromadske.

Ordfører: Én drept

Det statlige ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform skrev ved 09-tiden at flere fylker, spesielt Vinnytsia, ble truffet av missiler.

Også i hovedstaden Kyiv skal det har vært en eksplosjon torsdag morgen.

– Eksplosjon i Kyiv. Hold dere i bomberommene! skriver ordfører Vitalij Klitsjko i byen ved 09-tiden.

Kort tid etter skriver han at flere eksplosjoner fant sted i bydelen Dnipro, som strekker seg østover fra sentrum.

– Som et resultat av at en rakett traff et yrkesbygg i Holosiiv-distriktet, er det informasjon om én død og to sårede, skriver ordføreren i en ny oppdatering ved 09.45-tiden.

Ifølge militæradministrasjonen i byen avfyrte Russland 15 kryssermissiler mot Kyiv. De hevder samtidig at samtlige av disse ble skutt ned.

Luftvernsirer i hele landet

Tidligere morgen varslet luftvernsirenene over hele Ukraina om russiske angrep.

I sosiale medier er det meldt om flere eksplosjoner, blant annet i Kyiv fylke, men dette er ved 09-tiden ikke bekreftet av myndighetene.

De russiske missilangrepene kommer dagen etter at det ble klart at en rekke vestlige land, deriblant USA, Tyskland og Norge, vil sende stridsvogner for å hjelpe Ukraina i krigen mot Russland.