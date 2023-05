Hevder Putins elite var målet for droneangrep

Minst to boligblokker truffet:

Flere innbyggere i Moskva forteller ifølge Reuters at de hørte eksplosjoner tidlig tirsdag morgen. Eksplosjonene skal ha kommet etter at byen ble angrepet av droner.

Flere droner skal ha blitt sendt mot det velstående området Rublyovka, der Putins elite holder til.

En video som russiske TASS blant annet har delt, viser en drone som flyr rett over hustakene i landsbyen Iljinskoje, som ligger bare noen kilometer unna området der Russlands president Vladimir Putin har en residens.

Очевидец поделился кадрами летающего беспилотника над селом Ильинское в Московской области.



Видео: ТАСС pic.twitter.com/gYfBnH2N19 — ТАСС (@tass_agency) May 30, 2023

To boligblokker er truffet, melder det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti. Flere vinduer skal ha knust, men ingen skal ha blitt alvorlig skadet.

Moskvas borgermester Sergej Sobjanin bekrefter droneangrepet.

– I dag tidlig ble flere bygninger påført mindre skader som en følge av droneangrep. Alle nødetatene er på åstedene. Så langt er ingen blitt alvorlig skadet, sier Sobjanin.

To personer ble sendt til legevakten.

Den russiske Telegram-kanalen «Mozhem Objasnit» (Vi kan forklare) skriver at Putins elite kan ha vært målet.

– Dette var sannsynligvis et psykologisk angrep på stedene som bebos av Putins elite, skriver Telegram-kanalen som er knyttet til den tidligere oligarken Mikhail Khodorkovskij.

– Mest sannsynlig at ukrainere står bak

Luftmaktsekspert Lars Peder Haga sier at det foreløpig er vanskelig å utelukke noen forklaringer.

Det kan være ukrainere, med eller uten direkte kobling til myndighetene, russiske militante opposisjonelle eller en såkalt russisk «falskt flagg»-operasjon, fortsetter han.

– Jeg vurderer det som mest sannsynlig at det er ukrainere som står bak, men kanskje uten direkte myndighetstilknytning, sier Haga til TV 2.

Han legger til at målene virker litt tilfeldige sammenlignet med tidligere ukrainske angrep inn på russisk territorium.

– Risikoen er stor for at det vil få russere som til nå har kunnet late som om krigen er borte og ikke angår dem til å heller støtte krigen enn å ta avstand fra den, sier Haga som er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen.

SKADET: Denne boligblokka skal ha blitt skadet av droner. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB

Nekter for å stå bak

Det russiske utenriksdepartementet hevder at åtte droner skal ha blitt skutt ned eller sendt ut av kurs ved hjelp av elektroniske signaler, ifølge Ria.

– I morges kunne beboere i enkelte distrikter høre eksplosjoner. Dette var fra våre luftvernsystemer. Flere droner ble skutt ned på vei mot Moskva, sier guvernør Andrej Vorobjov i hovedstadsregionen ifølge NTB.



Russland anklager Ukraina for å stå bak.

– Det kan være at det er riktig, men hvor disse dronene kommer fra og om de er skutt helt fra Ukraina, det er mulig, men heller ikke noe vi skal feste lit til per nå, sier etterretningsekspert Tom Røseth til TV 2.

Røseth, som er hovedlærer ved Forsvarets høgskole, mener at Ukraina er i sin fulle rett til å slå til mot militære mål og kommandosentre innad i Russland, for å ramme den russiske krigsmaskinen som de siste 15 månedene så brutalt har angrepet Ukraina.



– Men om dette var det, vet vi ikke.

EKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Høyskole. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En rådgiver for Volodymyr Zelenskyj benekter ifølge BBC-reporter Chris Partridge at Ukraina var direkte involvert i droneangrepet.

– Vi er selvsagt glade for å se dette og for å spå at disse angrepene vil øke, men vi har selvsagt ingenting å gjøre med dette direkte, sier Mikhailo Podoljak.

Detonerte ikke

I sosiale medier hevdes det at en av dronene som traff en boligblokk, hadde eksplosiver som ikke detonerte. Dette er imidlertid ubekreftede opplysninger.



– Dronene traff de øvre etasjene i en boligbygning i Profsojuznaja-gate 98. Fasaden og glassene til huset ble ødelagt, sier en talsperson for nødetatene til Ria Novosti.



Talspersonen legger til at det samme skjedde i et 24-etasjersbygg på Atlasova-gaten.

– Det var en ødeleggelse av fasaden og glassene i de øvre etasjene. Det var ingen personskader, sier talspersonen.

Nødetatene evakuerte beboere i flere bygg.

Glemmer 1999

Den russiske politikeren Maxim Ivanov mener dette er «det verste angrepet på Moskva siden nazistenes angrep under andre verdenskrig».



– Det kommer litt an på hvordan man definerer et angrep, da det har vært flere terroranslag i Moskva i tidligere tid, sier pensjonert generalløytnant i Forsvaret Arne Bård Dalhaug til TV 2.

EKSPERT: Tidligere generalløytnant Arne Bård Dalhaug. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han minner om angrepet mot to boligblokker i Moskva, som ble sprengt i 1999. Totalt ble rundt 300 russiske innbyggere drept i fire boligblokk-bombinger i Russland den høsten.

– Men dersom man tenker på angrep med militære virkemidler av den typen her, så vil jeg si at Ivanov har rett i det, legger han til.

Russland skyldte på tsjetsjenere den gang, men enkelte hevder at disse angrepene ble utført for å styrke Vladimir Putins sjanse til å vinne det neste presidentvalget.



– Drapene gjorde Putin til president, sier Russland-ekspert David Satter i en artikkel publisert her på TV 2 i januar i år.

Dalhaug nevner også droneangrepet mot Kreml den 3. mai, hvor to droner skal ha blitt skutt ned, noe statlige russiske nyhetsbyråer hevdet var et attentatforsøk mot landets president Vladimir Putin.

Hvem som sto bak angrepet, ble aldri bekreftet.

– Selv om New York Times mente at Ukraina kanskje sto bak angrepet, så kan det være en «falskt flagg»-operasjon, sier Dalhaug.

Den pensjonerte generalløytnanten mener dagens angrep fremstår som en ekte operasjon, noe som kan gi Ivanov rett i anklagene.

– Særlig om man snakket om luftangrep hvor det er blitt angrepet med artilleri, raketter og fly siden verdenskrig.

Natt til tirsdag angrep russerne den ukrainske hovedstaden Kyiv: