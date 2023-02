Her graver politiet etter savnet 23-åring

I november 2022 startet gravingen etter liket av Abdullahi Mohamud i Norges nordligste by. Kun et par uker senere ble tre personer siktet for drap og medvirkning til drap.

Politiet fikk inn konkrete tips om at 23-åringen var utsatt for en kriminell handling, som var forsøkt skjult. Tipset kom inn i etterkant av at Åsted Norge viste saken på TV2 i april 2022.

Abdullahi flyktet fra krig i Somalia til Hammerfest i 2011. Foto: Privat

Drap er hovedteorien

Politiet ønsker ikke å gå ut med detaljene som førte til siktelsene av de tre personene. Alle benekter enhver form for tilknytning til saken. Politiet tror likevel at det er noen som har skyld i at Abdullahi er forsvunnet.

I perioden han forsvant ble det bygd en idrettshall på prærien like utenfor sentrum. Dette var i desember, og bakken var ikke frossen ennå. Politiet mener derfor at det var mulig å gravlegge noen der. Det var gravd store grøfter der ringmuren til bygget senere skulle stå.

– Vi mener derfor at det var mulig å gravlegge noen der, sier etterforskningslederen i Hammerfest, Bjørn Tore Svendsen.

Det var i dette området en likhund markerte og en georadar gjorde utslag. Foto: Politiet

Forsvunnet uten noen spor

18. desember 2020 er den siste hundre prosent sikre observasjon av Abdullahi. Da ble han observert av et overvåkningskamera ved Sparebank 1 i Hammerfest sentrum. Rundt klokken to på ettermiddagen tok han ut et mindre pengebeløp i bankens skranke. Senere på kvelden dro han på en fest. Etter det har ingen sett han.

Første gang Åsted Norge etterlyste tips, fortalte Svendsen at politiet jobbet med flere hypoteser. Det var frivillig forsvinning, selvdrap, ulykke eller at han var utsatt for en straffbar handling. I dag er det sistnevnte teori som står sterkest. Likevel trengs fortsatt tips for at etterforskningen skal få fremgang.

Svendsen mener man må ha tålmodighet i saker som dette.

– For mange må det modnes, før de ønsker å fortelle. Tips kan komme lenge etterpå, og det er vi forberedt på, sier han.

Finsk politi har bistått politiet i Finnmark med hundesøk. Foto: Politiet

Likhund får treff

Etter Åsted Norge-episodens konkrete tips ble det satt i gang store ressurser for å etterforske. Første steg var å søke med hund i området tipseren pekte ut at Abdullahi lå gravlagt. Denne hunden er trent på å gjenkjenne lukten av lik. Søket skjedde høsten 2022, og hunden markerte. Politiet fikk et treff.

Likhundens markering måtte sjekkes nøyere. Politiet fikk en geolog med en georader sendt opp til nord. En georader er et apparat som sender signaler ned i bakken og gir utslag om noe er unormalt, eller om det ligger gjenstander gravlagt i bakken. Igjen ble det treff. Georadarden signaliserte at det var avvik i jorda.

Før gravingen startet for fullt, var flere politihunder på stedet, i håp om flere markeringer. Men ingen av disse viste tegn til at noe var unormalt.

Etterforskningsleder Bjørn Tore Svendsen har jobbet med saken siden familien kontaktet politiet i januar 2021. Foto: Tor Even Mathisen

Gravde etter svar

– Vi var likevel nødt til å grave. Vi måtte finne ut om det var noe der, sier Svendsen.

På samme sted som den første hundemarkeringen og utslaget på georadarden, blir det i november satt opp et massivt telt. Inne i dette teltet jobbet de i flere dager. Krimteknikere og anleggsførere gravde etter kroppen til den savnede 23-åringen.

Slik så det ut på plassen før idrettshallen ble satt opp Foto: Vår Energi Arena

Slik ser det ut der idrettshallen står i dag. Foto: Vår Energi Arena

– Vi fikk dessverre ingen funn, forteller Svendsen, som mener det har vært viktig for dem å bruke flere hundeekvipasjer for å kunne kvalitetssikre søkene.

Finnmarkspolitiet har blant annet ved flere anledninger fått bistand fra Kripos. De har kommet med egne hunder og etterforskere. Til og med politikollegaer fra Finland kom med egne likhunder for å undersøke. Verken Kripos eller Finland sine hunder markerte på området.

For at det skal graves opp i et enda større områder enn det allerede er, må det komme inn nye tips som tilser at det er nødvendig. Området der det allerede er registret avvik er sjekket ut.

Samtidig som gravingen og undersøkelsene holdt på for fullt, drev politiet også med taktisk etterforskning, i form av avhør.

Fortsatt et puslespill

Tre personer ble i desember siktet for drap. Politiet tok beslag i mobiler og datautstyr, og ransaket de siktedes bolig. Etter avhør ble de tre løslatt fra varetekt, da politiet ikke hadde grunnlag til å holde dem der. Alle tre benekter enhver form for tilknytning til saken. Politiet er med andre ord fortsatt avhengige av tips.

– Det er viktig for oss å få frem at etterforskningen er et puslespill. Det er mange brikker som skal falle i hop, sier Svendsen, og håper de som sitter på informasjon deler den.

Abdullahis søster Ruweyda håper hver eneste dag på svar om hva som skjedde med broren. Foto: Tor Even Mathisen

Holder på håpet

Svendsen har også et stort ønske om å kunne gi familien svar. Abdullahis søster Ruweyda har i over to år levd i uvisshet om hvor broren befinner seg.

– Jeg prøver å være sterk, men det er vondt, sier hun. Hver eneste dag håper hun på svar.

Sammen med familien kom hun til Norge i 2011. De flyktet da fra krig i Somalia, hvor de hadde en tøff barndom. Ruweyda er eldst i en søskenflokk på åtte. Abdullahi er nummer to. Begge søsknene ankom Hammerfest med et stort håp for fremtiden. Her skulle de starte et nytt og bedre liv. Helt slik ble det ikke.

Ruweyda har et stort ønske om at noen skal si det de vet om brorens forsvinning. Her er de sammen like før han ble borte. Foto: Privat

Tror noen sitter på hemmeligheter

– Kanskje i dag er dagen, hvor du endelig skal få svar, sier Ruweyda til seg selv hele tiden. Hun prøver å bruke så mye som mulig tid på jobb, for å få hodet på andre tanker. Ellers er det mysteriet om lillebroren som opptar henne.

– Akkurat nå er det alt livet mitt handler om. Å finne svar, forteller hun videre.

Ruweyda beskriver tiden da politiet gravde etter Abdullahi som tøff. På den ene siden ønsket hun at han skulle bli funnet, så hun kunne få svar. På den andre siden ville et funn bety at han var død. Denne situasjonen beskriver søsteren som utrolig vond. Hun håper noen snart vil fortelle det de vet, for hun er overbevist om at noen vet noe de ikke har fortalt.