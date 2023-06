Her får statslederne vite hemmelige Ukraina-detaljer

Statsministeren pakker seg inn et ullteppe og legger seg bakover i flysetet med lukkede øyne. Kvelden før møtte han den amerikanske utenriksministeren, Antony Blinken, i Oslo.



TETT PROGRAM: Statsminister Jonas Gahr Støre var på dagstur til Moldova.

Klokka nærmer seg 07:00. På bakken under flyet, som er på vei østover i retning den urolige delen av Europa, er Norge i ferd med å våkne.

Flyets destinasjon: Moldova.



For en 30 minutters kjøretur fra Ukraina, og enda nærmere utbryterrepublikken Transnistria som har 1500 nærværende russiske soldater, møttes 47 statsledere fra Europa torsdag.

Landet arrangerte The European Political Community (EPC).

MARATON-DIPLOMATI: Jonas Gahr Støre og Ekspedisjonssjef Tormod C. Endresen tas i mot i Chișinău.

Europas fattigste land

Møtet er det største i Europa hvor flest statsledere er samlet ansikt til ansikt.



– Det er ikke et formelt møte med beslutninger, erklæringer og omstendelige prosesser. Styrken er at det finner sted, at vi kan møtes til uformelle samtaler og oppdatere hverandre, sier Jonas Gahr Støre.

Presidenten fra Europas fattigste land ga alle innbyggerne en ekstra fridag. Alle butikkene var stengt. Kun ryggene til politifolk som overvåket veien fra flyplassen var å se.

I stekende sol og 25 varmegrader ankom statslederne én etter én.

Etter et kort håndtrykk med den Moldovske presidenten, Maia Sandu, ble alle vist vei inn skyggen.

VELKOMMEN: President Maia Sandu ønsket de 47 lederne velkommen.

Kyss, klapp og klem

Under store parasoller i den frodige hagen til vingården Mimi Castle ble det servert jordbær, småkaker, kaffe, vann og Champagne. Boblene sto urørt.

Presidenter, statsministere og forbundskansler smilte, lo og klappet hverandre kameratslig på skulderen. Mørke dresser og slips.

SØTSAKER: Estlands statsminister Kaja Kallas i samtale med britenes statsminister Rishi Sunak.

En fargerik kjole i ny og ne.

Den tyske forbundskansleren tygger i seg et jordbær. Den britiske statsministeren Rishi Sunak gir en god klem til den danske statsministeren Mette Frederiksen. Den avtroppende finske statsministeren Sanna Marin tar en slurk vann.

NORGE OG FINLAND: Jonas Gahr Støre og Finlands statsminister Sanna Marin.

KANSLER-SMIL: Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

På litt avstand overvåkes det hele av et tjuetalls av menn og kvinner med propp i øret. Med 50 regjeringssjefer samlet på et sted så var sikkerheten ekstrem, og livvakter fra alle ledernes hjemland fulgte nøye med.

– Det er uformelt, men du må være påpasselig og aktiv for å få snakket med dem du vil. Fordelen her er at det ikke er kamp om komma, paragrafer og ord inn og ut. Løst snakk er veldig betydningsfullt for relasjonene.

Mingling

Statsministeren forteller at han sammen med sine medarbeidere hadde lagt en klar plan om hvem han skulle snakke med og hvilke temaer det var viktig for Norge å ta opp.

JONAS OG METTE: Norges og Danmarks statsminister i fortrolig samtale.

– Det er ganske unikt å få snakket med så mange på kort tid. Selv om det er korte samtaler, så har jeg fått oppdatert meg på hva som rører seg i Europa, både energipolitikk og krigen i Ukraina, blant annet, sier Støre.

Det rykker litt til i forsamlingen. Den franske presidenten entrer hagen selvsikkert. Macron deler gladelig ut både faste håndtrykk og kyss på hvert kinn.

FRANSK KYSS: Emmanuel Macron klemmer Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir.

Det tar ikke lang tid før Emmanuel Macron blir prikket på ryggen av en av sine nærmeste rådgivere, Emmanuel Bonne.

Den franske presidenten sniker seg ut av hagen. President Zelenskyj venter et annet sted på vingården.

HEMMELIG MØTE: Emmanuel Macron.

HEMMELIG MØTE: President Zelenskyj i Moldova.

Jonas Gahr Støre har tatt Europakommisjonens president Ursula von der Leyen til side og innleder en engasjert samtale.

NÆR SAMTALE: Støre og EU-topp Ursula von der Leyen

Den polske presidents fly er forsinket. Så minglingen og de uformelle samtalene kan fortsette litt til før møtene starter.

Den spente situasjonen med uroligheter og sammenstøt i Kosovo ble også et tema.

– I lunsjen kom det til en skarp utveksling mellom Kosovos president og Serbias president som ikke har villet snakket sammen én til én på dette møtet.

Statsministeren forteller at én av deltakerne mente at statslederne ikke burde reise fra Moldova før Serbia og Kosovo hadde snakket sammen.

– Hele ideen med et slikt møte er å snakke sammen, så det å ikke snakke sammen hører ikke noe sted hjemme, forteller Støre.

Lesestoff til Macron

På vei inn til et nytt møte finner Norge og Frankrike sammen. Den franske presidenten følges alltid av en medarbeider med en svart koffert.

Offisielt har ikke Frankrike en atomvåpenkoffert slik amerikanerne har, men de har en såkalt «mobile base» som sikrer presidents kommunikasjon til enhver tid.

LØS PRAT: Norges statsminister og den franske presidenten Emmanuel Macron.

NY NATO-SJEF: Danske Mette Fredriksen omtales som en mulig kandidat som ny sjef i NATO. Her får hun et kyss av Macron.

– Jeg hadde blant annet en avtale om en kort prat med den franske presidenten om fangst og lagring av CO₂. Vi snakket sammen om det, også hadde medarbeiderne mine forberedt et notat.

Støre forteller at han først snakket med Emmanuel Macron uformelt i hagen på vingården, før han tok kontakt med han igjen i lunsjen.

– Her har du litt mer lesestoff, sa jeg til han, også la jeg notatet ved siden av tallerkenen hans.

Etter at det offisielle «familiebildet» er tatt møter Støre president Zelenskyj.

Den norske statsministeren omfavner den lille mannen som skiller seg ut fra mengden dresskledde statsledere i sin grønne militæruniform.

KLEM: Jonas Gahr Støre og Ukrainas president.

NÆRT FORHOLD: Jonas Gahr Støre og Volodymyr Zelenskyj.

– Har dere fått en personlig relasjon etter all kontakten det siste året?

– Ja, det vil jeg si, men det er selvsagt en helt annen relasjon enn man får i en personlig vennekrets som bygger på bekjentskap over år og helt andre sosiale settinger enn dette. Vi har snakket på telefonen regelmessig, jeg har møtt han flere ganger, også i Ukraina. Han er en mann som byr på seg selv, og bærer fram Ukrainas situasjon på en sterk måte.

– Det er ikke alle som får en bamseklem på et slikt møte?

– Han er en mann som innbyr til det. Når man gir han en klem, mellom mannfolk, så er det også en gest til hans folk.

Zelenskyj oppdaterte Støre ansikt til ansikt om nye angrep og grusomheter det siste døgnet i Ukraina.

– Hadde du fått høre om angrep hvor barn har blitt drept, som han fortalte til meg, noe annet sted, så du ville du klemt den personen.

I tillegg til oppdateringer om Ukraina fra Zelenskyj selv, fikk også Støre en grundig gjennomgang fra Zelenskyjs stabssjef og den britiske statsministeren Rishi Sunak.

– Britene er kanskje det Europeiske landet som er tettest på og som er mest engasjert i Ukraina. De har mye kunnskap.

– Hvordan foregår disse samtalene, kan dere snakke om alt, også dele hemmelig informasjon?

– Ja, det kan vi gjøre. Det er veldig nyttig å bli oppdatert fra de som har så god innsikt som Ukraina og Storbritannia.